Jučer, 21. ožujka, na održanoj sjednici Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice općine Čađavica, predsjednik Mirko Rončević povukao je svoju kandidaturu za predstojeće lokalne izbore za mjesto načelnika općine Čađavica.

Tim povodom danas, 22. ožujka je održana press konferencija kako bi javnost upoznali s razlozima povlačenja kandidature i ujedno predstavio novi kandidat HDZ-a za načelnika.

Prema riječima aktualnog načelnika Mirka Rončevića, kandidaturu je odlučio povući iz osobnih i zdravstvenih razloga. Naglasio je kako je tu odluku raspravio s Općinskim odborom te su jednoglasno odlučili da će novi kandidat za načelnika biti Stjepan Novoselac.

– Stjepan je dugo u stranci, uz to je i mlad i sigurno ima više volje i snage nositi se s načelničkom dužnošću od mene pa smo odlučili da je on adekvatan kandidat za načelnika. Razgovarao sam o ovoj odluci i s predsjednikom Županijskog odbora Igorom Androvićem, koji se s tim složio i smatramo da bi sa Stjepanom i dalje mogli zadržati kontinuitet pobjedničkog ozračja u općini Čađavica, a kojega imamo već dvadeset godina. Za to vrijeme realizirali smo brojne projekte, a u pripremi su i novi. HDZ općine Čađavica zna kako dalje i kako u našu Čađavicu i dalje investirati, koristiti razne fondove i raditi na dobrobiti svih naših mještana – rekao je Mirko Rončević.

Podršku ovoj odluci i novom kandidatu HDZ-a dao je i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a i župan Igor Andrović te zahvalio Mirku Rončeviću na svemu što je postigao kao načelnik Čađavice.

– Zahvalan sam i na uspješnoj suradnji koju smo imali u proteklih osam godina koliko sam dugo župan. Puno smo projekata zajedno pokrenuli i realizirali. Doista mogu reći da je davao cijelog sebe za ovu općinu, stoga poštujem njegovu odluku da ne ide u utrku za načelnika na predstojećim lokalnim izborima. Takve su odluke, odluke velikih ljudi i političara, da znaju kada je vrijeme za neke nove, mlađe snage kao što je to danas Stjepan – rekao je Andrović, dodavši da novi kandidat ima potporu cijele stranke.

– Stjepana sam imao priliku upoznati, znam da je bio i u Hrvatskoj vojsci, znam da ima disciplinu, znam da ima i svoj obrt što govori da je vrijedan čovjek, dijete je hrvatskog ratnog vojnog invalida i ja vjerujem da će sve te sposobnosti pokazati i kao načelnik općine. Da će općina i dalje živjeti punim plućima, da ćemo realizirati sve one projekte koji će poboljšati standard svih žitelja ove općine. Drago mi je da je Mirko, kada se odlučio povući, s Općinskim odborom našao kandidata koji ima volju, želju i htijenje voditi Općinu, uhvatiti se u koštac sa svim izazovima i problemima koje ta dužnost nosi. Posao načelnika, gradonačelnika ili župana, koliko god netko mislio da je lagan, nije tako, nije to lagan posao jer su tu ponekad i neke nepopularne odluke koje mi na lokalnoj i regionalnoj razini moramo donositi, a to nekada i dosta troši čovjeka što utječe na njegovo zdravlje. Mirko je svojih pet mandata odlično odradio, ali i on je morao donositi te nekad nepopularne odluke, što se odrazilo i na njegovo zdravlje. Sa Stjepanom krećemo u neke nove borbe, a Mirko će i dalje biti tu s nama kao pomoć, kao potpora, a Stjepan će, kako sam već rekao, imati potporu cijele Županijske organizacije i mogu još samo reći da ćemo i dalje svi zajedno raditi na dobrobiti općine Čađavica i Virovitičko-podravske županije – rekao je Igor Andrović.

Potom se obratio i predstavio i sam novi kandidat HDZ-a za načelnika Čađavice Stjepan Novoselec.

– Bit ću iskren, sve se ovo dogodilo u kratkom vremenu. Prije nekih mjesec dana razgovarao sam s Mirkom Rončevićem da idem na listu HDZ-a za Općinsko vijeće, tada sam rekao da može računati na mene i da ću uvijek biti uz stranku, što god ona odlučila. Odluka Općinskog odbora da ću ja ići za načelnika na lokalnim izborima malo me zatekla, ali sam ju prihvatio jer smatram da puno toga mogu ponuditi, kako stranci tako i općini Čađavica. Sada je velik teret stavljen na moja leđa, ovo je velika odgovornost, ali se nadam da ću opravdati povjerenje koje mi je povjerila stranka te da ćemo uz dobar tim pobijediti na predstojećim lokalnim izborima. Zahvaljujem predsjedniku Općinskog odbora Mirku Rončeviću i članovima Općinskog odbora HDZ-a na ukazanom povjerenju, kao i predsjedniku Županijskog odbora HDZ-a Igoru Androviću što mi je došao dati potporu – rekao je kandidat Hrvatske demokratske zajednice općine Čađavica na predstojećim lokalnim izborima Stjepan Novoselec.

(icv.hr, adf)