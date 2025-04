U Slatini je danas održana osnivačka skupština podružnice stranke Dom i nacionalno okupljanje za Virovitičko-podravsku županiju, a tom prilikom predstavljeni su i kandidati za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slatine – Ilija Nikolić i Jurica Culej. Za predsjednika podružnice izabran je Ilija Nikolić, za potpredsjednicu Tamara Palčić, a za tajnicu Snježana Žilavi.

Događaju su prisustvovali i predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić, saborski zastupnik Krešimir Čabaj, gradonačelnik

Đurđevca Hrvoje Janči, kao i predstavnici političkih partnera – Mato Bubaš (HSP), Željka Baričević (MOST), Hrvoje Svoboda (Hrvatski

Suverenisti), te brojni članovi, simpatizeri i gosti.

Ilija Nikolić, dosadašnji zamjenik gradonačelnika koji posljednjih godinu i pol dana obnaša dužnost gradonačelnika, izabran je i za

predsjednika novoosnovane podružnice stranke. Istaknuo je kako se kandidira na temelju odgovornosti koju je već preuzeo i rezultata koje

je postigao u teškim okolnostima.

– Od 2017. godine obnašao sam funkciju zamjenika gradonačelnika, a proteklih godinu i pol dana preuzeo sam i vođenje grada. To nije bila jednostavna situacija. Međutim, radili smo predano. Danas vam mogu reći – u Slatinu je u godinu i pol dana došlo više od 30 milijuna eura investicija. Nismo trošili riječi na obećanja– radili smo. Danas imamo projekte vrijedne 20-ak milijuna eura koji se pripremaju za realizaciju- rekao je.

Naglasio je važnost političke stabilnosti i povjerenja građana.

– Građani moraju imati sigurnost da će onaj tko vodi grad – voditi ga dalje. Zato sam se kandidirao. I zato vjerujem da možemo i moramo

nastaviti zajedno- dodao je.

Jurica Culej, kandidat za zamjenika gradonačelnika, govorio je emotivno i jasno o vrijednostima koje dijeli s Nikolićem, ali i o odgovornosti koju preuzima.

– Iliju poznajem cijeli život. Kada je preuzeo vođenje grada, nisam imao dvojbi – znao sam da će to raditi odgovorno i pošteno. On je hrvatski branitelj, domoljub, čovjek koji razumije svoj grad i njegove ljude. To su vrijednosti koje dijelimo- rekao je.

Dodao je kako vjeruje u zajedničku viziju Slatine.

– Ne obećavamo čuda – obećavamo pošten rad, otvorenost i konkretne rezultate. Slatina mora ostati grad u kojem mladi vide perspektivu, a stariji sigurnost. Grad u kojem se projekti realiziraju, a riječi imaju težinu- dodao je.

Mario Radić, predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje, pružio je snažnu podršku kandidatima i pohvalio rezultate postignute u kratkom vremenu.

– Tko god je došao u Slatinu u zadnje dvije godine, mogao je vidjeti – ovdje se radi. Ovdje nije riječ o tome tko što priča, nego o tome tko što napravi. Ilija Nikolić će biti upisan zlatnim slovima među onima koji su najviše doprinijeli ovom gradu. A to nije floskula – to je

činjenica. S ljudima kao što su Nikolić i Culej – jasno je da ova ekipa ide po pobjedu- rekao je Radić.

Krešimir Čabaj, saborski zastupnik stranke Dom i nacionalno okupljanje istaknuo je kako nije vrijeme za podjele – već za okupljanje odgovornih i sposobnih ljudi.

– Slatini trebaju ljudi koji znaju upravljati projektima, a to ova ekipa i dokazuje- istaknuo je.

Hrvoje Janči, gradonačelnik Đurđevca, istaknuo je kako vjeruje u suradnju među gradovima, ali i u ljude koji rade.

– Iliju Nikolića i njegov tim osobno poznajem kao vrijedne i konkretne- istaknuo je Janči.

Za kraj, Nikolić je najavio i daljnje jačanje lokalne strukture stranke te istaknuo kako će Zlatan Špoljarić biti nositelj liste za Općinu

Sopje, čime se potvrđuje šira politička priprema stranke Dom i nacionalno okupljanje za nadolazeće lokalne izbore.

(icv.hr, DOMiNO)