U Hrvatskom domu u Špišić Bukovici u petak, 25. travnja svečano je obilježena 35. obljetnica osnutka i djelovanja Hrvatske demokratske zajednice općine Špišić Bukovica. Uoči svečanosti, odana je počast svim poginulim i umrlim braniteljima na spomen obilježju u Špišić Bukovici. Svečanosti proslave najjače i najvažnije stranke u povijesti Hrvatske, uz mnoge članove i simpatizere, nazočili su: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, predsjednik Općinskog odbora Špišić Bukovice Hrvoje Miler, predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Zajednice branitelja “Gojko Šušak” VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Sve prisutne prvi je pozdravio predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a za Virovitičko-podravsku županiju Marko Teskera koji je čestitao svim članovima 35. obljetnicu, ujedno se prisjetivši trenutaka osnivanja HDZ-a za tadašnju općinu Virovitica.

– I 35 godina nakon osnivanja Inicijativnog odbora u Virovitici koji je bio 1. veljače, kada se krenulo s osnivanjem svih općinskih i gradskih ogranaka, HDZ je i dalje najjača stranka u Hrvatskoj. To su bili počeci kada nije bilo lako, kada smo se morali skrivati i u tajnosti osnovati ovu stranku, ali evo isplatilo se. Čestitam svim članovima i utemeljiteljima na 35 godina vjernosti i zahvaljujem im na tome što su se u datom momentu prepoznali i odazvali na poziv dr. Franje Tuđmana koji je bio temelj u stvaranju neovisne nam države Hrvatske – rekao je Teskera.

Potom je čestitke na obljetnici uputio i predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić.

– Hrvatska država i Hrvatska demokratska zajednica nisu nastale iz političkog komfora, nego su nastale iz potrebe koju su hrvatski ljudi imali da stvore svoju domovinu. Žrtvu onih koji su, nažalost, podnijeli u stvaranju Hrvatske nikada ne smijemo zaboraviti. Na nama, mladim naraštajima je da i dalje prenosimo istinu o onome što se događalo. Rezultati u općini Špišić Bukovica se vide u svim dijelovima općine, a to pokazuje da načelnik Hrvoje Miler i njegova lista, kako i glasi njihov slogan – znaju kako i idu dalje – rekao je Krizmanić.

Predsjednik Općinske organizacije i kandidat za načelnika Hrvoje Miler, predstavio je listu za Općinsko vijeće čija je nositeljica Sanja Stubičar. Na listi se nalaze Ana Krajc Brezovečki, Marija Komar Bijak, Josip Fosić, Marijo Komar, Romana Dokić Jarnjak, Matej Nađaković, Karlo Petrinić, Zoran Novak, Danijel Haban, Martina Bašić, Zlatko Maraković i Vesna Posavac.

– Danas se suočavamo s mnogim izazovima, ali i s brojnim prilikama. Gospodarski razvoj, obrazovanje, zdravstvo – to su samo neka od područja na kojima moramo djelovati kako bismo osigurali bolju budućnost za sve nas. Svi ti izazovi su prilike da pokažemo snagu, pamet i predanost. Upravo zato je važno da ostanemo ujedinjeni kao stranka i kao zajednica. Moramo nastaviti raditi zajedno, bez obzira na naše razlike, jer samo zajedno možemo ostvariti velike stvari – rekao je Miler te naveo neke od projekata koji su unaprijedili život stanovnika, a poseban naglasak stavio na dogradnju dječjeg vrtića.

– Dokaz da zaista vodimo brigu za naše najmlađe je dogradnja novog, još većeg dijela vrtića. On je sada dostatan za sve naše predškolce i više nemamo liste čekanja. Isto tako, obnovom škole u Okrugljači postali smo jedna od rijetkih općina u Hrvatskoj koja ima sve škole ili nove ili potpuno obnovljene. Uredili smo i opremili sve domove, promijenili javnu rasvjetu u svim naseljima, na sva nogometna igrališta postavili vrhunsku rasvjetu, složili navodnjavanje, a u planu nam je i izgradnja tribina – rekao je Miler te dodao da ulažu značajna sredstva u izgradnju nogostupa i kanalizacija.

– U tijeku su radovi na dosad najvećem projektu u ovom mandatu, a to je izgradnja kanalizacijske mreže za naselje Vukosavljevica sa spojem na Bukovačke vinograde. S obzirom na to da su naselja Špišić Bukovica i Lozan već gotovi, preostaje nam još da Hrvatske vode odobre sredstva i da se javimo na natječaj za izgradnju kanalizacije u Bušetini i Okrugljači. Na prioritetnoj smo listi projekata Ministarstva gospodarstva, a projektiramo i kanalizacijsku mrežu za naselje Rogovac – rekao je Miler, istaknuvši kako uskoro započinju radovi na izgradnji šetnice uz Lendavu.

– Danas se obvezujemo da ćemo nastaviti graditi bolju budućnost za našu zajednicu, općinu i županiju. Na predstojećim izborima odlučno ćemo ići prema pobjedi te uz našu predanost, mudrost i zajedništvo, uspjet ćemo ostvariti naše ciljeve i osigurati bolji život za sve nas. Zato izađite 18. svibnja na izbore i dajte svoj glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Osigurajmo čvrstu pobjedu i na općinskoj i na županijskoj razini – poručio je Miler.

Čestitke na velikoj obljetnici, ali i na političkim uspjesima, uputio je dopredsjednik Županijske organizacije VPŽ Josip Đakić.

– Kod vas je sve jasno, nema alternative i onih koji bi se suprotstavili svim onim dosadašnjim projektima i radu koji je ostvaren u vašoj općini. No ne treba nikada zaspati, treba i dalje uporno raditi, stvarati i ići u nove pobjede. Danas kada obilježavamo 35 godina Hrvatske demokratske zajednice ovdje u Špišić Bukovici moramo se sjetiti svih onih koji nisu danas s nama, kao i branitelja koji su uložili svoje živote u našu slobodu. Na svakom koraku ove županije vide se rezultati ulaganja i uloženog truda u proteklom periodu. Ova lista govori da polažete pozornost na mlade, ne zaboravljate stare i zajednički želite stvoriti još čvršću i jaču stranku. Našu podršku imate, neka vaša pobjeda bude što snažnija, što uvjerljivija i što jača – rekao je Đakić.

Član Predsjedništva te predsjednik Županijskog odbora, ujedno i kandidat za župana Igor Andrović, istaknuo je kako je Županijska organizacija dala ogroman doprinos u stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske.

– Naši članovi iz Virovitičko-podravske županije, tada kao i danas, nisu se bojali izazova, već su hrabro stajali na prvoj crti. Bilo da je riječ o obrani domovine u Domovinskom ratu ili sudjelovanju u demokratskim procesima i stvaranju Hrvatske. Zahvaljujem svim utemeljiteljima i svima koji ste 35 godina radili na jačanju stranke i jačanju članstva. Tada i danas slična vremena i slične borbe, možda ne oružjem, ali borbe s našim političkim suparnicima. Prije svega borba za rast gospodarstva, zapošljavanja, rast ekonomskih standarda. U Hrvatskoj je HDZ već tri mandata na vlasti i uspješno savladava sve prepreke koje su se pojavile, od energetskih problema, COVID-a, rata u Ukrajini… HDZ prebrođuje sve te probleme, a vidimo i da u Špišić Bukovici HDZ radi i stvara na boljitku svih stanovnika – rekao je Andrović, uputivši zahvalu svima na iskazanoj podršci prilikom kandidature.

– Jučer smo Marijo i ja prvi predali potpise. Učinili smo to s ponosom i velikom zahvalnošću. To nije samo formalnost, to je pokazatelj povjerenja i na tome vam zahvaljujem. Predali smo i listu za Županijsku skupštinu na kojoj su vrijedni, marljivi, iskusni ljudi koji su se pokazali svojim znanjem, radom i vizijom razvoja županije. To su ljudi koji žive s nama, rade s nama i koji dobro znaju što treba naša županija. Nisu oni koji se pojave svake četiri godine i onda prodaju pamet. Za mene je politika odgovoran posao i ja ću svoju politiku i dalje provoditi na terenu, među vama, osluškujući sve vas da vidimo što vam treba, što ne valja i kako zajedno, i sa saborskim zastupnicima, ministrima i Vladom RH, možemo pomoći. Hvala vam što ste prepoznali istinsku namjeru i trud i odgovornost koju ova dužnost nosi. I u vremenu koje je pred nama želimo nastaviti tim putem još odgovornije, još snažnije za dobrobit svakog našeg mjesta, svake naše općine i svakog pojedinca – naglasio je Andrović.

(hdz-vpz.com)