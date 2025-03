Predsjednik ŽO SDP-a VPŽ i saborski zastupnik Mate Vukušić predstavio je u Virovitici 17. ožujka svoju kandidaturu za župana Virovitičko-podravske županije na predstojećim lokalnim izborima.

Podržali su ga predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić, stranački i saborski kolega Tomislav Golubić, kandidat za župana Koprivničko-križevačke županije, Radoje Medenica, predsjednik GO za Orahovicu te stranački kolege iz HSPD-a, s kojima partnerski idu na izbore.

Mate Vukušić medijima je predstavio dio svog programa, rekavši da je nastao na temelju razgovora sa sugrađanima. Govorio je o najvećim problemima koje vidi na različitim općinskim, gradskim, kao i županijskoj razini. Upozorio je na činjenicu kako je na području VPŽ u odnosu na prije 20 godina danas oko 30 posto stanovnika manje.

– Ljudi su razočarani zato jer se za sve mora pitati „gazdu“, zbog takvog stanja zato i odlaze. Traže samo priliku da mogu raditi i da od tog rada mogu živjeti, a autobusi puni Slavonaca koji odlaze svakodnevno iz Hrvatske za boljim životom u zemlje Europske unije, sigurno nije budućnost koju su željeli i o kojoj su sanjali – rekao je Vukušić.

Kritizirao je i model nepravedne raspodjele poljoprivrednog zemljišta po općinama, rekavši kako se odvija po dogovoru s “lokalnim šerifom”, kao i sporost radova na brzoj cesti, koja se “građanima obećava od 2005. godine”.

Rekao je da je novcem poreznih obveznika financirana izgradnja Centra za istraživanje u mljekarstvu, “vrijednog 5,5 milijuna eura u kojem se nije proizveo ni kilogram sira dosad, a ni neće u budućnosti”.

Govorio je i o nužnoj promjeni u javnom zdravstvu, da se pacijentima osigura brža i kvalitetnija usluga te motiviraju liječnici za dolaskom i ostankom na ovom području. Ujedno, istaknuo je preniske plaće u realnom sektoru, gdje je za VPŽ prosjek 779 eura, dok je za Zagreb 1315 eura te rekao kako nije protiv subvencija tvrtkama, obrtnicima i poljoprivrednicima, ali da se ne slaže s praksom u kojoj poduzeća istovremeno isplaćuju minimalne plaće, ali velike dividende.

NISU ZA MALE PODRUČNE ŠKOLE

Istaknuo je kako SDP želi kvalitetno, dostupno i sigurno zdravstvo, kao i kvalitetno i dostupno obrazovanje.

-Ali da mi na silu napravimo škole koje imaju jednog ili dva učenika, odnosno, nijednog učenika, to nema smisla. Imate ovdje, blizu Virovitice, u Velikom Polju, novu školu koja zjapi prazna, a kad je otvorena, imala je četiri učenika. To nije dobro ni za to dijete, da sjedi samo s učiteljicom godinama, ne socijalizira se – rekao je Vukušić.

Naglasak je stavio i na problem korupcije i netransparentno korištenje sredstava EU, uz čiju se pomoć provode brojni projekti. Za primjer je uzeo Jezero Orahovicu, projekt koji obilježavaju brojni problem vezani uz investitora i rok izvođenja radova. SDP je spriječio izgradnju retencije u Dolcima, rekao je, koja je trebala mještanima nezakonito uzeti njihove parcele.

Stranka će s partnerima u nadolazećem razdoblju raditi na promociji izgradnje domova za starije, rekao je Vukušić, dodavši kako bi za korisnike trebali cjenovno biti što dostupniji te nuditi im cjelovitu i kvalitetnu uslugu i skrb.

GOLUBIĆ PODRŽAO VUKUŠIĆA

Ujedno, apelirao je na kulturnu i socijalnu podršku stranim radnicima “kojima je potrebna podrška, a ne isključivost” u hrvatskom društvu i svakoj sredini u kojoj žive. Zaključujući predstavljanje, Vukušić je rekao kako s narodom želi ostvariti ravnopravan odnos u kojem će im “Županija uvijek biti partner i podrška”.

Stranački kolega Tomislav Golubić Vukušića je podržao i rekao kako ni u Koprivničko-križevačkoj, kao ni u Virovitičko-podravskoj županiji “stvari nisu dobre”.

-Ne treba raditi radikalne poteze, već promjene koje će poboljšati život građana. Županija ima alate i sredstva za to, a vjerujem da će građani prepoznati razliku, jer se već sada vidi da se u županijama gdje je SDP na vlasti živi bolje – rekao je Golubić te kao primjer naveo Krapinsko-zagorsku županiju koja je “postala najbolja poduzetnička regija u 2025. godini i u cijeloj Europi” te čiji primjer trebaju slijediti i drugi.

Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako na lokalnim izborima “SDP želi donijeti topli val promjena” koji će rezultirati “ekonomijom sa srcem”, a ne pustim brojkama.

– Bruto društveni proizvod je samo skup statističkih podataka, dok ‘ekonomija sa srcem’ govori o stvarnom blagostanju. To je Hrvatska kakvu zamišljam i kakvu podržavam – gdje su vrtići, javno zdravstvo i domovi umirovljenika dostupni i pristupačni, a mirovine dostojanstvene, gdje svaki umirovljenik ima prosječnu mirovinu oko 800 eura. To je vizija Hrvatske sa srcem koju zastupaju SDP i njegovi partneri.

O HDZ-u neću puno govoriti, ali kako obilazim Hrvatsku, čujem razne komentare i danas sam naučio da ga ovdje zovu HZZ – Hrvatski zavod za zapošljavanje – rekao je Dončić.

(icv.hr, mlo)