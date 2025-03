Siniša Prpić, predsjednik Hrvatske stranke pravne države (HSPD), dugogodišnji virovitički gradski vijećnik i djelatnik Hrvatskih šuma zajednički je kandidat HSPD-a, SDP-a i HSS-a za funkciju gradonačelnika na nadolazećim lokalnim izborima.

Njegovu kandidaturu koja je 28. ožujka predstavljena u prostorijama SDP-a u Virovitici podržali su stranački kolege, kao i Dino Valenteković (gradski vijećnik SDP-a), saborska zastupnica i potpredsjednica sabora Sabina Glasovac, predsjednik ŽO SDP-a VPŽ i saborski zastupnik Mate Vukušić, saborski zastupnik Tomislav Golubić, SDP-ov kandidat za župana Koprivničko-križevačke županije te Davor Troha (HSS).

Govoreći o aktualnim problemima kojima se planira baviti u okviru svog programa, Prpić je rekao kako su promjene nužne zbog „22 godine vladavine HDZ-a, za koje je ključna riječ devastacija“.

-Virovitica je ekonomski devastirana. Plaće Virovitičana niže su za 25 posto u odnosu na prosjek u Hrvatskoj, a mirovine su i 30 posto niže. Od 2003. godine imamo 20 posto manje zaposlenih, što je za sobom povuklo i devastaciju u smislu demografije. Citirat ću Sinišu Glavaševića i reći kako je u ovom centru grada uništen stogodišnji perivoj, odnosno Gradski park. Glavašević je rekao, ukrali su nam park, ukrali su nam grad. Ukrali su klupe na kojima su urezana još uvijek naša imena. A moram spomenuti i kulturnu devastaciju.

PROTIV “CAJKI” I PLAĆANJA ZELENIH KANTI

Prošle godine je bila proslava Praznika rada, a par dana nakon toga je bila proslava osnivanja 81. bojne, virovitičkih Kumova. U centru grada je tutnjala glazba koju pošten svijet ne sluša u Grdelici kraj Leskovca ili u Prnjavoru kod Banja Luke. Dakle, to je sramota, moramo podmetnuti leđa i to mijenjati – rekao je o problemima Prpić.

Rješenja koja nudi za Viroviticu su vezana uz komunalnu problematiku i viši standard građana.

-Nema zelenih kanti, odnosno naplata zelenih kanti od 20 do 30 eura Virovitičanima, toga više ne smije biti. Flora mora biti gradsko komunalno poduzeće koje živi od svog rada, koja ne gubi projekte kao što je izgubila projekt Grad koji diše i koncesiju za EE otpad. Da ne kažem, ova afera koja je izbila, 13 milijuna, odnosno 1.8 milijuna eura koja se dogodila prošli tjedan, gdje je “umočen” i djelatnik Flore. To se više događati ne smije. Ono što možemo ponuditi ljudima, građanima Virovitice, to je da svakako interveniramo u nižu komunalnu naknadu za one koji su socijalno najugroženiji, dakle umirovljenike i one sa niskim plaćama.

Baka servis, ljudi koji rasterećuju naše vrtiće, treba ih potpuno osloboditi plaćanja komunalne naknade. Zašto ne i niža cijena vode i niža cijena toplinske energije? Zašto ne? Već 15 godina ukazujem na bušotinu termalne vode u Vukojevici, koju pothitno treba staviti u funkciju, barem u mandat u četiri godine. Tu je i dom za starije osobe po uzoru na Đurđevac, Grubišno Polje, Našice – rekao je Prpić.

Naglasio je kako koalicija želi ”nultu stopu tolerancije na kriminal, korupciju”, i dodao da se “još uvijek ne zna gdje je 38 milijuna tadašnjih kuna iz gradskog proračuna”, te pozvao “Mikeše da u svibnju promijene situaciju u Virovitici”.

NOVAC U PODUZEĆA UMJESTO U “PARTIJU”

S. Glasovac podržala je S. Prpića i pozvala Virovitičane i Virovitičanke “da paze koga biraju na izborima”. Iznijela je pozitivne primjere iz drugih dijelova Hrvatske, u kojima je SDP na vlasti, a u čijim je sredinama osigran veći standard za umirovljenike, besplatni vrtići, prehrana u školama koju osiguravaju lokalni OPG-ovi i drugo.

Kandidat za župana VPŽ Mate Vukušić govorio je o poduzećima na području Virovitice, poput Opeca, Poljoprometa, Kooperative, Tvornice šećera, koje je nazvao “perjanicom u bivšoj državi”, a koje su propale “nebrigom Grada Virovitice i dobrim reketarenjem”.

Kandidat za župana KKŽ Tomislav Golubić rekao je kako se do uređenije i razvijenije sredine može doći “upravljanjem koje nije na temelju nepotizma, nije na temelju strahovlade, sa jednom izvršnom vlasti koja radi solidarno, koja radi odgovorno, koja radi u interesu građana, koja sluša ljude koji su ih birali i čijim novcima raspolaže.”

Na upit novinara kako gradonačelnik ili župan mogu utjecati na porast plaća u privatnom sektoru, a što je okosnica gotovo svih programa i kako planiraju utjecati na poslodavce da povećaju plaće radnicima, S. Prpić je odgovorio kako smatra da se novac koji se “odlijeva u sivoj, koruptivnoj zoni, a koji je za Viroviticu oko 3 milijuna kuna godišnje, treba iskoristiti za poduzeća i radnike, a ne partiju”.

T. Golubić odgovorio je kako smatra da županije i gradovi trebaju stvoriti “pozitivnu klimu za investitore, osigurati jednake uvjete javljanja na natječaje, uvjetovati poslodavce na bolji odnos prema zaposlenicima putem ‘tekstova javnih natječaja’ na koje se javljaju te uz smanjene komunalne naknade i doprinose novac osigurati za tvrtke, koje će ga preusmjeriti na zaposlenike”.

