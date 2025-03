SDP Virovitičko-podravske županije i Socijaldemokratski Forum žena tradicionalno su u Restoranu Verica u Pitomači u subotu, 8. ožujka obilježili Dan žena večerom i druženjem na kojem se okupilo 250 žena. Obilježavanju su uz domaćine, predsjednika županijskog SDP-a Matu Vukušića i predsjednicu županijskog i općinskog Socijaldemokratskog Foruma žena Nadu Pintar, nazočili i zastupnica u EU parlamentu Biljana Borzan te zastupnik u Hrvatskom saboru Boris Piližota.

-Sretan sam i ponosan što svih 30 godina sudjelujem u organizaciji ove proslave koja je počela s 15 do 20 žena. Ove godine je tu 250 pripadnica ljepšeg i nježnijeg spola, ali dovoljno jakog. Žene sudjeluju u svemu u svakodnevnom životu, osobito što se tiče politike jer danas, nažalost ili na sreću, bez politike se ništa ne može učiniti. Nama je to u SDP-u važno. To vam govori i podatak da najviše žena u saboru je iz SDP-a. Pričati o tome koliko su žene zapostavljene, koliko su u podređenom položaju, mislim da je više i suvišno, a pogotovo u svijetu diskriminacija, obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama. Ponosni smo što ova tradicija ostaje, a ostat će i dalje jer treba odati počast ovim vrijednim ženama što su u stanju ovako nešto napraviti. Svakoj od ovih žena mogu poručiti samo ne bojte se, vi ste uvijek u pravu – rekao je Mate Vukušić.

Zastupnica u EU parlamentu Biljana Borzan istaknula je koliko je važno podržati žene u političkom angažmanu.

-Smatram da je moj politički zadatak dati čvrstu podršku svakoj ženi koja se želi angažirati u društvu i dati svoju doprinos te dokazivati svaki dan da nije istinita ona „žena je ženi vuk“. Smatram da je moja karijera bila takva i da je moj uspon podržavalo mnogo uspješnih žena koje su mi svojim iskustvom pomagale. Moj je zadatak to nastaviti, osobito prema mlađim i neiskusnim kolegicama. Nastojala sam to što sam žena uvijek okrenuti u svoju korist. Ženu se više gleda pod povećalom, svaki njezin potez se promatra i nekad je teško pronaći balans da pošalješ snažnu poruku i izboriš se za nešto. Mene to osobno nikada nije sprječavalo nego motiviralo. Imala sam uvijek i dobru podršku muških kolega koji me nikada nisu gledali kao ženu nego kao osobu koja ima određena znanja, sposobnosti, iskustva i kroz to me procjenjivali – istaknula je Biljana Borzan.

Zastupnik u Hrvatskom saboru Boris Piližota naglasio je kako je važno da žene budu u politici jer se vidi koliko su do sada doprinijele.

-Borimo se izgraditi društvo u kojem svaka žena mora imati jednake prilike, prava i plaću. I upravo za mene osobno, ali i za nas u SDP-u, to je temelj da kažem da današnji dan nije samo danas, nego svaki dan jer borba za prava žena traje 365 dana u godinu. Dajemo svima jednaku priliku, a naše kolegice u saborskim klupama itekako su pokazale koliko žene mogu biti aktivne u politici, koliko mogu doprinijeti promjeni percepcije i stanja same politike u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga, želimo da ih bude još i više – istaknuo je Boris Piližota.

(icv.hr, ib)