U Društvenom domu u Zdencima, u nazočnosti člana predsjedništva HDZ-a RH, predsjednika HDZ VPŽ, ujedno i kandidata za župana Igora Androvića i kandidata za njegovog zamjenika Marija Klementa, dopredsjednika HDZ VPŽ Josipa Đakića, predsjednice Akademske zajednice HDZ-a ”dr. Ante Starčević“ Virovitičko-podravske županije Vesne Bedeković, dopredsjednika HDZ VPŽ i kandidata za gradonačelnika Orahovice Saše Ristera, predsjednika Mladeži HDZ VPŽ Mate Krizmanića, predsjednika Kluba utemeljitelja HDZ VPŽ Marka Teskere te mnoštva predsjednika temeljenih ogranaka i članova HDZ-a gradova i općina s područja županije, održana je 35. obljetnica osnutka HDZ-a Zdenci te predizborni skup za nadolazeće lokalne izbore.

Uoči svečanosti nazočni gosti predvođeni predsjednikom Općinskog odbora HDZ-a Zdenci i kandidatom za načelnika Tomislavom Durmićem kod križa na mjesnom groblju odali su počast svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, prvom predsjedniku HDZ-a i RH dr. Franji Tuđmanu te svim preminulim Zdenčanima.

Na početku svečanosti obratio se predsjednik Kluba utemeljitelja HDZ VPŽ Marko Teskera naglasivši kako je HDZ od prvih dana svog osnivanja pokazao da je velika snaga koja zna i može voditi državu, županiju i općine pravim putem, putem razvitka i boljitka svih građana.

– Prije 35 godina bili smo stranka opasnih namjera i do dana današnjeg ništa se nije promijenilo. Zato danas moramo govoriti svojoj djeci i prijateljima što je HDZ i koliko je vrijedan i što sve čini za svoj narod. U ovo vrijeme izbora alternative HDZ-u nema, trebamo svi dati potporu našim načelnicima i gradonačelnicima, županu jer to jedini način da općina Zdenci ovdje, županija i Hrvatska žive sigurno i dobro – rekao je Teskera.

Predsjednik Mladeži HDZ VPŽ Mato Krizmanić zahvalio je utemeljiteljima što su stvorili stranku koja voli Hrvatsku i koja ju zna i može činiti boljom.

– Mlade snage danas treba učiti i svima im govoriti da naša država nije uvijek bila slobodna država i da je puno krvi i znoja proliveno kako bi je dobili. Nikada to ne smijemo zaboraviti i uvijek ćemo poštivati naše utemeljitelje i hrvatske branitelje zbog kojih ovo sve danas imamo, zbog kojih imamo svoju Hrvatsku. HDZ brine se na pravi način o svim sferama našeg društva, od najmlađih do najstarijih i svake godine je ta briga još bolje i veća kako bi svi imali ugodan život. 18. svibnja izbor bio trebao biti vrlo lagan, kako ovdje u Zdencima gdje je vidljivo što je sve napravljeno, a isto tako i u cijeloj županiji i zato vjerujem da ćete svoj glas dati svom kandidatu Tomislavu Durmiću i našem kandidatu za župana Igoru Androviću jer su to ljudi kojima vjerujemo – rekao je Krizmanić.

O uspjesima i projektima općine Zdenci govorio je predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Zdenci i kandidat za načelnika Tomislav Durmić istaknuvši kako su u njegovim mandatima izgrađene nove vrijednosti na području općine kao što su novi Dom zdravlja, nova zgrada NK Sloga Zdenci, cijela općina ima javnu rasvjetu, a ono što je najvažnije ravnomjeran je razvoj svih dijelova općina.

– Sva općinska naselja jednako su razvijana, u svima smo djelovali, gradili, obnavljali i to je cilj i nadalje. Gradili smo i obnavljali društvene domove, nogostupe i kuće oproštaja, obnovili vrtić i izgradili ribički dom za potrebe našeg ŠRU Linjak. Uređujemo kanalsku mrežu i poljske puteve, postavili smo novi odašiljač A1, a prema najnovijoj informaciji tijekom mjesec dana trebao biti postavljen i odašiljač T-coma čime bi signal u Zdencima bio potpuno pokriven. Radimo na projektu izgradnji kanalizacije u Dugoj Međi vrijednosti investicije preko milijun eura, zatim uskoro će biti sve spremno za izgradnju spremišta za vatrogasna vozila, izgradnja tribine na igralištu NK Sloga, izgradnja novih pješačkih staza, a tu je i projekt sunčane elektrane Zdenci od 15,99 MW – rekao je Durmić te posebno istaknuo kako Općina ima još niz projekata koje priprema, ali da nema bolje mjere od dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta mladim poljoprivrednicima koji žele ostati na području općine i baviti se poljoprivredom.

– U tom pravcu naporno radimo, razgovaramo s ministarstvom, bivšim i sadašnjim ministrom, za sada nema pomaka, ali ja i daje nisam odustao od toga da za mlade poljoprivrednike osiguramo 15-ak hektara državnog zemljišta. Imamo problema, ali ne damo se, borimo se i dalje ćemo se boriti jer naši mladi poljoprivrednici to zaslužuju. Projekti su važni, ali najvažnije je ulaganje u ljude i mi to i činimo, pomažemo svim uzrastima od najmlađih do najstarijih, a to ćemo činiti i dalje. Smatram da bi se svaki pojedinac trebao uključiti u politiku i dati sebe za boljitak ljudi koji žive oko nas, a sve to je lakše ako u svojoj sredini imaš HDZ i stručne i dobre ljude oko sebe. Zato vjerujem da ćete prepoznati HDZ i našu ekipu kao onu koju voli svoje mjesto i želi se boriti za svakog svog mještanina – rekao je Durmić te predstavio listu HDZ-a za lokalne izbore u na kojoj su uz njega kao nositelja još Jurica Kiris, Rafael Cemeš, Josip Major, Goran Pačalat, Milan Marković, Marijan Ament, Miroslav Zlosa i Kristina Zvonarić.

Dopredsjednik HDZ VPŽ Josip Đakić prisjetio se stvaranje HDZ-a 1990., dana, kako je rekao, ponosa i slave te posebno naglasio kako je HDZ tijekom sve godine bio uporan, snažan i jedinstven i donosio najveće pobjede na lokalnoj i državnoj razini.

– Svi znamo koliko je toga uloženo u Zdencima, u našoj županiji, to su briga i skrb da se poboljša život na ovim ruralnim prostorima i to je nama svima na svim listama preokupacija i obaveza. Siguran sam da će Tomislav pobjedu odnijeti u prvom krugu i nastaviti tamo gdje je stao jer HDZ se nikada nije predao, neće niti sada niti u budućnosti jer znamo da imamo vas uz sebe. Ono što činimo na državnoj razini kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti su ogromni iskoraci i projekti vrijedni milijarde koje su uložene u sve resurse Domovine kako postigli europski i svjetski rejting kakav nikada nismo imali bolji nego danas. To su činjenice koje je učinilo današnje vodstvo HDZ-a na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem, a takve činjenice ima i Općina Zdenci predvođena Tomislavom Durmićem i vjerujem da će se on ustrajno boriti kako bi ostvario ciljeve ovog ruralnog prostora i osigurao mještanima sve uvjete kakve zaslužuju. Razgovarat ćemo s novim ministrom poljoprivrede, skrenut ćemo pozornost što treba učiniti i kako pomoći mladim poljoprivrednicima na ovim prostorima. Nemojmo dragi moji Zdenčani odustati od onoga što nas čini ponosnima, a to je pobjeda u zajedništvu u Zdencima i u županiji jer samo tako zajedno možemo za sve činiti bolje, ugodnije i sigurnije – rekao je Đakić.

Član predsjedništva HDZ-a RH, predsjednik HDZ VPŽ i kandidat za župana Igor Androvića čestitao je 35. obljetnicu HDZ-a Zdenci i posebno naglasio kako je HDZ uvijek bila stranka imala samo jedan cilj – stvoriti Hrvatsku i učiniti ju zemljom blagostanja, ugodnog života za svakog čovjeka.

– Danas je HDZ stranka koja se zna nositi sa svim problemima i izazovima, uspješno prolazi kroz sve, kako na državnoj razini tako i na lokalnoj. Tomislav evo ide u svoj četvrti, a ja kao župan u treći mandat i mogu reći da je naša suradnja odlična što donosi velike i značajne projekte uz pomoć naših saborskih zastupnika i ministara. Riješit ćemo zasigurno i ovaj problem s državnim poljoprivrednim zemljištem u Zdencima, razgovarat ćemo s novi ministrom i učiniti sve kako bi prije svega pomogli mladim poljoprivrednicima jer u našoj županiji koja je ruralna upravo se najviše živi od poljoprivrede. Pred nama su lokalni izbori, od srca vam zahvaljujem na podršci i povjerenju meni kao županu i mom zamjeniku, predali smo županijsku listu punu marljivih i vrijednih ljudi s jasnom vizijom napornog rada u pomoći razvoja županije. Isto takvi ljudi su na listi HDZ-a općine Zdenci, a ne oni iz drugih stranaka koji se samo pojave svake četiri godine i svašta obećavaju, a nikada ništa ne rade. Ljudi iz HDZ-a na listi županije i ove općine su ti za koje treba glasati, a znam da vi to znate i to nam je velika motivacija da zajedno nastavimo raditi, graditi i stvarati. Idemo 18. svibnja zajedno do pobjede – zaključio je Andrović.

(hdz-vpz.com)