U Virovitici je danas, 17. travnja, potpisan koalicijski sporazum između gradskih odbora Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS), a potpisali su ga predsjednici Ivica Kirin i Gordana Domjanić.

Nakon potpisivanja, istaknuto je kako ove dvije stranke na lokalne izbore već tradicionalno izlaze zajedno. Predsjednik GO HDZ-a Ivica Kirin, naglasio je kako se njihov program temelji na korištenju sredstava iz EU fondova, poticanju gospodarskog razvitka, provođenju demografskih mjera te snažnim ulaganjima u odgoj i obrazovanje.

– Ulažemo u sve segmente društva s jasnim ciljem – da do 2029. završimo investicijski ciklus koji će označiti prekretnicu za Viroviticu. Nakon toga, daljnji razvoj i održavanje bit će znatno lakši i učinkovitiji. Zajedničkim programom naših dviju stranaka, kao što smo i obećali prije četiri godine, gradimo vrtiće i škole, ulažemo u postojeću obrazovnu infrastrukturu, potpisujemo ugovore s investitorima u gospodarskim zonama – od početka 2024. do danas potpisali smo ih s njih 14. Gradi se brza cesta, uređuju virovitički ribnjaci, uskoro kreće uređenje trgova u centru grada, grade se stambene zgrade, a planiramo i projekte priuštivog stanovanja. Uvodimo i javni gradski prijevoz, što će građani najviše osjetiti u svakodnevici – više neće morati za svaki posao koristiti osobni automobil, već će imati organiziran prijevoz poput onoga u velikim gradovima i to za vrlo povoljnu cijenu. Trenutačno radimo na više od 30 velikih projekata, ukupne vrijednosti preko 100 milijuna eura, a imamo pripremljeno i više od 200 novih projekata – rekao je Kirin, dodavši kako dolazi jedinstveno razdoblje u povijesti grada koje je prilika za velike promjene.

– Do kraja 2027. na raspolaganju su nam znatna sredstva iz fondova Europske unije, koja želimo maksimalno iskoristiti kako bismo Viroviticu pretvorili u moderan europski grad s bogatom infrastrukturom i sadržajima za sve generacije. Podrška građana iznimno je važna, ne samo meni kao gradonačelniku i kandidatu, nego i Gradskom vijeću. To potvrđuje i činjenica da smo neposredno prije raspisivanja lokalnih izbora održali dvije hitne sjednice Gradskog vijeća, na kojima su donesene ključne odluke – o veteranskom centru i izgradnji nove gimnazije. Sinergija gradonačelnika i vijeća rezultirala je konkretnim pomacima koje građani svakodnevno mogu vidjeti – rekao je Kirin i naglasio kako u Virovitici ne ulažu samo u javni sektor.

– Uz potporu državnih tvrtki i Vlade, potičemo i privatne investicije. Velike promjene nas očekuju dolaskom brze ceste, čija se izgradnja planira završiti u sljedeće tri godine. Time bismo do Zagreba putovali manje od sat vremena – to nam je jedan od najvažnijih političkih ciljeva. Naš program se ne temelji na ideji, već na konkretnim, financijski pripremljenim projektima. Sve što prezentiramo već je dogovoreno, definirano i u fazi pripreme. Naravno, dinamika ovisi i o procedurama izvan naše nadležnosti, ali kao Grad činimo sve da maksimalno iskoristimo ovu razvojnu priliku. Želimo da Virovitica postane atraktivna ne samo sadašnjim stanovnicima, nego i svima u okolici. Paralelno razvijamo gospodarstvo i turizam. Posebno ističemo megazonu Zapad 2 – jednu od 32 nekretnine od strateškog značaja za državu, po odluci Vlade RH. Riječ je o prostoru koji ima potencijal rasta na preko 1200 hektara, u isključivom vlasništvu Grada i države – jednom od najvećih u ovom dijelu Europe – naglasio je Kirin, dodavši da takve projekte ne bi bilo moguće realizirati bez političke podrške.

– Možete imati najbolje ljude, ali bez političke volje i sinergije – nema rezultata. Hvala svim građanima, članovima HDZ-a i HSLS-a na povjerenju i podršci. Hvala što ste vjerovali kad drugi nisu. I dalje smo otvoreni za dijalog i prijedloge. Zajedništvo je temelj uspjeha – to je poruka koju prenosimo i danas, kao i kroz sve godine rada. Naši rezultati su vidljivi, a vizija jasna – nastavljamo graditi Viroviticu za sve generacije – istaknuo je Kirin.

Zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, istaknula je i predsjednica GO HSLS-a Gordana Domjanić.

– Naš grad zaslužuje odgovorno vodstvo koje će svojim vrijednostima graditi okruženje ugodno za život svih naših građana. Želimo da naš grad bude jak, siguran, pun cike djece, što dokazujemo s dosadašnjim radom. Gradimo vrtiće i škole, idemo na jedno smjensku nastavu. Ova suradnja predstavlja prirodan slijed dugogodišnjih partnerskih odnosa temeljenih na zajedničkom interesu, a to je siguran i dostojanstven život u našem gradu. Vjerujem da ćemo u budućoj suradnji kao i do sada kroz zajedničke projekte i ideje doprinijeti realizaciji već započetih projekata, a tako i realizaciji novih projekata koji su ključni za grad Viroviticu. Važno je reći da Grad Virovitica prednjači u realizaciji projekata koji su financirani od strane Europske unije, a što je u dobrobit građana Virovitice. Dugogodišnje partnerstvo zasnovano na korektnim odnosima, temelj su kvalitetne suradnje ove dvije stranke. Dugoročni razvoj grada i napredak vidi se iz mandata u mandat. Najvažnije su potrebe svih građanki i građana Virovitice i tako želimo i nastaviti u naredne četiri godine – rekla je Domjanić.

(icv.hr, mp)