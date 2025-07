Tomislav Sabađija (41) iz Prugovca, naselja na području Općine Kloštar Podravski, u zajedništvu sa svojom obitelji, brojnim svećenicima i vjernicima pod geslom “A povrh svega ljubav” služio je u nedjelju, 13. srpnja, svoju mladu misu, prenosi Podravski list.

Prugovac je tako zahvaljujući Tomislavu po prvi put u svojoj povijesti imao mladomisnika, a Župa svetog Benedikta i Žalosne Gospe iz Kloštra Podravskog je nakon 11 godina i Marina Matančića ponovno iznjedrila svećenika. Tomislav je i potvrda da život piše čudne priče i da nikad nije kasno za ništa jer je tek u 34. godini prelomio i odlučio se za svećenički poziv.

Brojnim Podravcima poznat je kao nogometni vratar, a bio je i na pragu profesionalne karijere jer je prošao Školu nogometa Slaven Belupa i na početku seniorske karijere bio je na probi u Osijeku. Da stvar bude još zanimljivija, Tomislav prije odlaska u samostan nije završio srednju školu jer je zbog plana oko profesionalne nogometne karijere „zapustio” školske obveze. Tako je morao završavati večernju školu da bi se mogao dalje školovati za svećenički poziv. Bio je zaposlen na benzinskoj postaji i često je radio noćne smjene pa je tako počeo puno čitati, a „pod ruku” su mu došle i teološke knjige. To je bilo presudno da shvati da je zapravo svećenički poziv pravi životni put za njega.

– Ni sam ne znam odgovor kako mi je ta misao došla u glavu i kako se ta iskra pretvorila u plamen. Jednostavno kao da se to rodilo u meni. I sad kad sagledam cijeli svoj život moram biti Bogu zahvalan do neba koliko mi je svega pokazao u životu i na kraju me doveo u svoju kuću – ističe Tomislav.

U svojoj odluci da postane svećenik imao je podršku obitelji i prijatelja. Kad je izrazio svoju želju da ode u samostan bili su malo iznenađeni, ali su ubrzo su s radošću prihvatili njegovu odluku.

– Da mi je netko prije osam godina rekao da ću biti svećenik ne bi mu vjerovao. Bogu je sve moguće. Bog ne bira idealne. Svima koji nešto osjete i promišljaju o životu posvećenom Bogu poručujem da se slobodno odazovu i da se ne boje. Ako te Bog zove, on zna što će s tobom, dođi i bit će ti dobro – kaže Tomislav.

Svećenički poziv, dodaje Tomislav, jest život protkan Kristovom prisutnošću među ljubavi, a svećenik je osoba koja predaje cijeloga sebe u službu ljudima i Bogu. Njegov svećenički put počinje u Belišću gdje je boravio i kao đakon, a sad će biti samostanski i župni vikar.

– Svećenički poziv krasi obećanje poslušnosti prema Bogu i prema Crkvi. U toj poslušnosti prihvaćam svaku službu i nastojat ću, u kojoj god se službi nalazio, predati potpuno samog sebe – zaključio je Tomislav Sabađija.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

(podravski.hr)