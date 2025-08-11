Župa sv. Roka u Virovitici spremna je za blagdan svog sveca zaštitnika, koji će svečano obilježiti bogatim programom koji počinje već u srijedu, 13. kolovoza.

– Počinjemo trodnevnicom koju će voditi naš novi župni vikar, fra Ivica Janjić. Svećenik je tek pet godina pa će ovom trodnevnicom „uploviti“, na duhovan način, u novu župu u kojoj je odsad namješten i u kojoj se nadamo da će steći jedno lijepo iskustvo služenja u vjeri – rekao je župnik fra Ivica Jagodić, istaknuvši kako će tijekom tri dana, od 13. do 15. kolovoza, trodnevnica započeti molitvom krunice u 18 sati te se nastaviti svečanom misom u 18.30 sati.

U četvrtak, 14. kolovoza, Župa je pripremila poseban obilazak za znatiželjnike i ljubitelje sakralne, povijesne i kulturne baštine, pod nazivom „Rokaj (hodaj) sa sv. Rokom – ne moraš do Santiaga, dođi do sv. Roka“. Riječ je o tematskoj šetnji kroz crkvu i samostan koja traje oko sat vremena, a za koju se potrebno prijaviti putem obrasca na internetskim stranicama Župe i koja će biti organizirana u dva termina, u 11 i 16.30 sati.

– Tematskom šetnjom otkrivat ćemo tko je izradio kip sv. Roka, zašto se školjka nalazi uz ulazna vrata, kako je kuga oblikovala zavjet i izgradila crkvu u teškim vremenima, o važnosti oltara, što su hodočasnički zalogaji te niz drugih zanimljivosti koje je naša crkva očuvala tijekom povijesti – najavio je fra Jagodić.

Središnja proslava je na sam blagdan sv. Roka i počinje svečanom procesijom ulicama grada u 10 sati. Nakon procesije, svetu misu u župnoj crkvi, na kojoj se tradicionalno okupljaju ne samo vjernici, već i predstavnici vlasti, udruga, ustanova i institucija koje djeluju na području grada Virovitice i okolice, služit će krčki biskup, mons. Ivica Petanjak.

– Radujemo se njegovom dolasku. Riječ je franjevcu kapucinu koji je doktorirao crkveno pravo i gdje god dolazi ima prekrasne propovijedi pa vjerujemo kako će i naše Rokovo prikazati u tom posebnom, povijesnom kontekstu, a koji je važan za današnje vrijeme i poslanje – istaknuo je župnik.

Napomenuo je kako će na kraju svete mise vjernici poći u ophod oko oltara, gdje će svoje osobne zavjete izručiti sv. Roku da ih nastavi zagovarati, štititi i čuvati kao i do sada.

STOLJEĆIMA S NARODOM

Inače, blagdan sv. Roka važan je Virovitičanima i samim franjevcima, koji s narodom dijele dobro i zlo od davne 1280. godine.

– Tom godinom započinje naša višestoljetna prisutnost u ovom kraju. Posebno pamtimo 1553. godinu, ključnu za naš grad i župu. U tim teškim vremenima franjevci i vjernici morali su napustiti svoj samostan i crkvu pred naletom Osmanlija. Ipak, unatoč opasnosti njihova vjera nadjačala je strah: vratili su se kako bi se usrdno molili svetom Roku za zaštitu od kuge.

Prema predaji, bolest je ubrzo nestala, što se smatralo znakom Božje providnosti. Čak su i Osmanlije, dirnute njihovom pobožnošću, odustale od rušenja crkve. Premda su je opljačkali i razorili samostan, crkva je ostala stajati sve dok nije postupno propala sama od sebe.

Upravo zahvaljujući očuvanim temeljima, na istome je mjestu kasnije izgrađena nova, veličanstvena crkva svetoga Roka – podsjetio je župnik na poveznicu između Virovitice i franjevaca.

Rekao je kako je zavjet svetome Roku živio u srcima ljudi i nakon odlaska Osmanlija 1684. godine te da, premda obnova nije bila moguća odmah, želja za crkvom posvećenom zaštitniku nikada nije jenjala.

– Ta je želja ostvarena 12. travnja 1746. godine kada je postavljen temeljni kamen nove crkve. Već nakon nepunih šest godina građevina je bila izvana dovršena i spremna za bogoslužje. S vremenom su se u crkvi nizali oltari od glavnog oltara do brojnih drugih, čineći je duhovnim i kulturnim središtem zajednice, kakvim je ostala do danas – zaključuje fra Jagodić i poziva sve da ovih slavljeničkih dana pohode i crkvu te molitve upute svecu koji ih brižno čuva već gotovo pola tisućljeća.

