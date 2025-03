Preminuo je fra Celestin Čakarić, franjevac i svećenik kojeg Virovitičani dobro znaju, jer je u svojoj službi godinama bio i u Virovitici. Braća franjevci objavili su vijest o njegovoj smrti te donijeli najvažnije detalje iz njegova životopisa.

Podsjetili su vjernike kako se fra Celestin Josip Čakarić rodio 4. ožujka 1932. u Novoj Gradiški od roditelja Josipa i Ane r. Palla, koji su uz njega još rodili Zvonimira, Josipu i Nadu. Nakon šestog razreda realne gimnazije u Novoj Gradišci odlazi u Novicijat Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Vukovaru gdje 18. srpnja 1950. oblači redovničko odijelo. Na kraju godine novicijata. 19. srpnja 1951. u Vukovaru polaže prve redovničke zavjete. Niže redove prima 1957., a za svećenika je zaređen 29. lipnja 1959. u zagrebačkoj katedrali.

Kao mladomisnik ostaje u Zagrebu, na Kaptolu gdje dovršava teološke studije. Zatim je vršio službu župnog vikara u Virovitici (1960.-1963.), u Vukovaru (1963.-1964.), u Našicama (1964.-1966.). Nakon toga je bio župnik u Đurđenovcu (1966.-1975.) i gvardijan u Varaždinu (1975.-1978.). Vrlo kratko 1978. je bio župnik u Špišić Bukovici, a zatim od 1978. do 1993. je bio župnik u Zagrebu – Kozari bok. Od 1994. do 2001. živi i djeluje u Karlovcu kao župni vikar. Nakon toga u kraćim periodima je u Slavonskom Brodu i Krapini kao ispovjednik, a od 2003. do 2005. u Čakovcu kao župni vikar. Od 2005. do 2022. je bio u Virovitici, prvo kao župni vikar, a zatim kao pastoralni suradnik. 2022. zbog pogoršanog zdravstvenog stanja odlazi na liječenje u samostan sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu.

Fra Celestin je odrastao u uglednoj krojačkoj obitelji gdje je imao priliku susresti razne ljude koji su dolazili u radnju njegovih roditelja. Kako sam svjedoči, tu je naučio što je ekumenizam. To ga je oblikovalo i u njegovom djelovanju posebno u Đurđenovcu, gdje je u vrijeme komunističkih progona imao veliku podršku pravoslavnih svećenika i vjernika. Tijekom svog prvog boravka u velikoj Župi svetog Roka u Virovitici propovijedao je na prostoru od Slatine do Đurđevca, pomažući braći svećenicima.

U Virovitičkom samostanu upoznao je jednog od najvećih franjevačkih glazbenika Kamila Kolba, koji ga je poučavao sviranju orgulja.

Sprovodni obredi za pokojnoga fra Celestina slavit će se u četvrtak, 6. ožujka 2025. u 12:30 na Gradskom groblju u Varaždinu. Sveta misa zadušnica slavit će se nakon sprovoda u franjevačkoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu.

