Puno emocija, suza, ljubavi, prijateljstva i one iskrene ljudske zahvale, a sve to sa sklopljenim rukama i molitvom na usnama, u Orahovici u župnoj Crkvi Našašća svetog Križa gdje je svoju posljednju svetu misu nakon punih 14 godina, kao orahovački župnik, posljednji puta služio velečasni Željko Strnak.

Na blagdan Velike Gospe oprostio se od svoji vjernika u Dolcima, Novoj Jošavi i Zdencima, a u njegovoj Orahovici crkva je bila prepuna, molilo se i pjevalo, a na kraju je velečasni Željko prije završnog blagoslova, zastao i obratio se vjernicima sa suzom u oku.

-Kada sam prije 14 godina primao ovu župu, zamislio sam se i pitao hoću li ja to moći? Sada nakon svih tih godina vidim da je sve to bila Božja volja i uz vas divne ljude sve se moglo. Hvala vam svima od srca na suradnji, zajedničkim molitvama, vjeri i ljubavi, hvala što ste bili dio mog župničkog života, bila mi je čast biti vaš župnik. Teško mi je nabrojati sve kojima bih želio reći hvala, kada bih htio sva imena nabrojiti bila bi to velika knjiga, ali iz srca mogu reći da sa sobom nosim svu djecu koju sam krstio, sve pričesnike i krizmanike, sve parove koje sam vjenčao, sve bolesne koji sam dao bolesničko pomazanje i sve one koje sam pokopao, a ponajviše sa sobom nosim vaše molitve i žrtvu, vašu vjeru i sve ono što smo zajedno dijelili. Ako vas ikad put nanese u Davor, naći ćete me, uvijek ste dobro došli – poručio je velečasni Željko.

Velečasnog Strnaka potom su darivali njegovi župljani, u ime Grada Orahovice gradonačelnik Milan Babac, u ime Turističke zajednice grada direktorica Lana Jurkin koja mu je uručila umjetničku sliku orahovačke župne crkve, simbolično da bude uvijek uz njega kao što on uvijek biti dio nje. Vjeroučitelj Ivan Andelfinger obratio se u ime župljana i poručio:

-Kada ste došli među nas, donijeli ste energiju, vjeru i otvoreno srce. Bili ste više od svećenika, bili ste prijatelj, učitelj, suputnik, u svim našim životnim trenucima. I dok vas danas ispraćamo molimo da vas prati Božji blagoslov, da vas vodi u svakom koraku i da vam da snage i nadahnuća za sve ono što je pred vama. Dragi naš velečasni hvala vam na svemu, Ostat ćete u našim molitvama, a vaše ime u našoj župi ostat će zapisano s ponosom i ljubavlju. Sretni su župljani s kojima ćete nastaviti vaš put dalje – rekao je između ostalog Andelfinger.

I tako nakon 14 godina, jedan veliki čovjek je napustio Orahovicu, ali samo fizički, jer njegovo djelo i svaka upućena Božja riječ bit će vječni čuvar, kako je volio reći srca i duše grada, orahovačke župne crkve, svake ulice, svakog djeteta, svake gradske duše.

(icv.hr, vg)