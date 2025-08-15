U velikoj godini crkvenih jubileja, Župa svete Terezije Avilske u Suhopolju proslavila je dva jubileja – 100 godina zavjetnog štovanja Blažene Djevice Marije i 90 godina od prve kanonske vizitacije zagrebačkog nadbiskupa, danas blaženika, Alojzija Stepinca.

Nakon trodnevne duhovne priprave, u petak, 15. kolovoza, proslavljen je blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije poznat i kao Velika Gospa.

Uoči početka misnog slavlja svećenici, ministranti, predstavnici udruga sa svojim zastavama te virovitička gradska glazba, u procesiji su se uputili do novopostavljenog kipa blaženog Alojzija Stepinca, kojeg je izradio akademski kipar Tomislav Kršnjavi. Požeški biskup monsinjor Ivo Martinović blagoslovio je kip.

Uputili su se zatim do oltara u crkvenom dvorištu, gdje je biskup Martinović predvodio misno slavlje. Na kraju, biskupu Martinoviću uručeni su prigodni pokloni, buket i mali kip blaženog Alojzija Stepinca.

Uz brojne vjernike, na misnom slavlju bili su saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin i načelnik općine Suhopolje Goran Doležal.

(icv.hr, mš)