Nakon večernje svete mise u dvorištu župnog dvora u Suhopolju u srijedu, 13. kolovoza, predstavljena je knjiga župnika velečasnog Ljubiše Krmara “Stoljeće Velike Gospe u Suhopolju”. Sadržaj opsežne knjige predstavili su etnologinja i dugogodišnja ravnateljica Zavičajnog muzeja u Slatini Dragica Šuvak i ravnatelj Državnog arhiva u Slavonskom Brodu Josip Jagodar.

U knjizi je, uz brojne fotografije, predstavljena bogata povijest župe i općine Suhopolje u posljednjih sto godina s naglaskom na štovanje Velike Gospe i veze župe s blaženim kardinalom Alojzijem Stepincem. Iznesene su biografije svih suhopoljskih župnika te svećenika, redovnika i redovnica s područja suhopoljske župe.

– Knjiga Stoljeće Velike Gospe u Suhopolju izdana je povodom stote obljetnice zavjeta i štovanja Blažene Djevice Marije u Suhopolju te 90. obljetnice pohoda blaženog Alojzija Stepinca našoj župi. Donosi presjek povijesti župe, razvoj duhovnog života i posebno marijanske pobožnosti, kao i zavjet održavan do 1949. godine. Sadrži životopise svećenika, redovnika i redovnica iz naše župe, povijesne dokumente, umjetnine i arhivsku građu iz Požeške biskupije i dijecezanskog muzeja. Posebno se ističu prvi župnik Toma Horvat, koji je 59 godina vodio župu i postavio temelje crkve i župnog dvora, te umjetnik Stanislav Hampl, autor brojnih djela i oltara Gospe Lurdske podignutog 1925. godine. Knjiga podsjeća i na ulogu Stepinca, koji je u našoj župi dijelio sakramente, obavio kanonsku vizitaciju i 1942. osnovao župu u Cabuni. U ovoj obljetnici podižemo njegov kip za blagdan Velike Gospe. Knjiga je tiskana u 1000 primjeraka, a može se nabaviti u župnoj crkvi i uredu, dvorcu–centru za posjetitelje te u Suhopolju – rekao je autor vlč. Ljubiša Krmar

Predstavljanju knjige nazočili su saborski zastupnik Josip Đakić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i načelnik općine Goran Dolažal koji su pozdravili sve prisutne i istaknuli važnost koju ova knjiga nosi za ovaj kraj.

Nazočni su, između ostalih, bili i predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović, ravnateljica Državnog arhiva u Virovitici Dijana Cenger, brojni svećenici s područja Virovitice, Slatine i Nove Gradiške. U glazbenom dijelu programa nastupile su Contesse, uz pratnju ravnatelja OŠ Suhopolje Ante Škrabe.

(icv.hr, mš; foto: K. Toplak, M. Šolc)