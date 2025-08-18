Na jučerašnjoj svetoj misi, 17. kolovoza, župljani slatinske Župe bl. Ivana Merza na dirljiv način oprostili su se od svog župnika, vlč. Patrika Alatića.

Nakon dvogodišnje službe u Slatini dobio je premještaj u Župu sv. Ilije u Brodskom Stupniku. Sljedeće nedjelje u službu novog župnika bit će uveden vlč. Tomislav Varela koji je zaređen 2022. godine i do sada je bio kapelan u Župi sv. Leopolda Mandića u Požegi.

Ovaj sveta misa bila je posebno svečana i dirljiva, nabijena emocija i brojnim suznim očima vjernika, ali i župnika Patrika, jer neposredan svećenički trag, pomalo dječački, koji je ostavio među mladima, posebno mladim obiteljima koje je svojim svećeničkim pristupom privukao u župsku zajednicu, ostat će trajno upisan u srca vjernika ove župe.

Na propovijedi o razdijeljenim članovima obitelji vlč. Alatić je naglasio da je uvijek bilo teško biti Kristov, ali i da vjernici budu nositelji nade i ljubavi jer nema drugog puta do puta ljubavi.

U oproštajnom govoru spomenuo se Preč. Nikole Jušića, svoga prethodnika i uzora, koji kao da mu je u amanet ostavio da bude novi otac zajednice vjernika bl. Ivana Merza.

Od ovih vjernika koji su mu otvorili svoje srce, što je za njega kao svećenika neprocjenjivi dar, primio je prijateljsku utjehu kad mu je umro otac, svi su bili njega.

– Postao sam dio vašeg srca i vaših obitelji jer za mene je župa uvijek obitelj. Hvala vam za sve dobro, lijepo, svaku toplu riječ, kritiku koju ste mu uputili. Oprostite za sve moje nedostatke i pogreške. Došao sam ovdje kao župnik, odlazim onako kako ste me primili, neki kao unuka, neki kao sina, prijatelja, brata. U Slatini ću uvijek imati svoj dom. Uistinu ste divni, dobri, posebni, to možda vi ne vidite, ali župnik vidi – rekao je vlč. Alatić.

Čelnici Župskog vijeća Dario Vašiček i Stjepan Srednoselac oprostili su se od župnika Patrika darovavši mu novu misnicu koju je obukao pred oltarom.

– Dragi naš župniče, u ovoj ste zajednici bili dio mnogih obitelji, sudjelovali u ste u odgoju brojne djece, prvopričesnika i krizmanika, vjenčali ste mnoge zaručnike, ispraćali naše drage pokojnike, ispovijedali nebrojne pokojnike, i sve to uz jasno i smisleno tumačenje Božje riječi pojašnjavajući njeno značenje u današnjem trenutku na svima razumljiv način. S vama smo rasli u vjeri iz dana u dan, iz euharistije u euharistiju. Kroz liturgijska slavlja, propovijedi, sakramentalnu službu i svakodnevni pastoralni rad utakli ste sebe u ovu zajednicu na način koji nadilazi riječi. Vaša posvećenost, mudrost i suosjećajnost postali su temelj i nadahnuće duhovnog rasta mnogih. I premda nas Vaš odlazak ispunjava tugom, ujedno nas ispunjava i ponosom što smo imali čast biti dio Vašeg svećeničkog puta – rekao je Dario.

Stjepan ga je podsjetio da se uvijek sjeti ovog stada kojeg sada napušta i da se moli za njega. Neka ga ovaj skromni darak, misnica, uvijek podsjeća da u Slatini ima jednu zajednicu u koju se uvijek može vratiti. Po završetku sv. mise ispred crkve za sve okupljene župljane pripremljen je domjenak na kojem se nastavilo druženje i zajedničko prisjećanje na protekle dvije godine.

