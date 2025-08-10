U prepunoj crkvi svetog Leopolda Bogdana Mandića, na svečanoj svetoj misi u nedjelju, 10. kolovoza, brojni Virovitičani oprostili su se od voljenog svećenika prečasnog Ivice Šoha.

Inače rodom iz Župe svetog Ilije Proroka u Gradini prečasni Ivica Šoh u Viroviticu je došao 2004. godine kao župnik novouspostavljene Župe blaženog Alojzija Stepinca sa sjedištem u Milanovcu. Nakon šest godina premješten je u drugu virovitičku Župu svetog Leopolda Mandića, gdje je bio župnik posljednjih 15 godina. Uz to je jedno vrijeme bio ravnatelj Katoličke klasične gimnazije u Virovitici.

Prigodne riječi zahvale u ime župljana pročitala je Tanja Buneta, a potom se svojim župljanima obratio Ivica Šoh.

-Draga braćo i sestre u Kristu! U Božjoj providnosti došao je trenutak kad se, nakon godina služenja u ovoj Župi sv. Leopolda Mandića, opraštam od vas kao vaš župnik. Zajedno smo slavili sakramente, dijelili radosti i kušnje, izgrađivali zajedništvo koje nije utemeljeno na prolaznom, nego na Kristu – našem Gospodinu koji ostaje s nama do svršetka svijeta. Sve što smo činili, činili smo u Njegovo ime i za Njegovu slavu. Ako je išta bilo dobro, Njemu pripada hvala; ako je bilo slabosti, molim za oprost. Ova župa nije samo mjesto – ona je živa zajednica vjere. I zato vas molim: nastavite graditi ovo zajedništvo s ljubavlju, molitvom i pouzdanjem u Boga. Budite blizu jedni drugima i svom novom pastiru – jer Crkva živi tamo gdje je ljubav Kristova na djelu. U srcu nosim svakog od vas. Ne po imenu, nego po milosti. Ne rastajemo se zauvijek, jer u Kristu ostajemo povezani – u molitvi, u Euharistiji, u nadi vječnoga života. Neka vas i dalje prati zagovor našeg nebeskog zaštitnika sv. Leopolda, a iznad svega Božji blagoslov i mir – rekao je prečasni Šoh u govoru, koji je zbog emocija, nekoliko puta morao zaustaviti.

Župljani su mu uručili prigodne poklone, a na kraju se od prečasnog Šoha, prigodnim poklonima i riječima zahvale, oprostio virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

– Imali smo uspješno suradnju protekle 22 godine. Nadam se da ću takvu suradnju imati s novim župnikom, a prečasnom Ivici Šohu želim puno puno uspjeha i Božji blagoslov na novom mjestu u Orahovici – naglasio je Ivica Kirin.

Od iduće nedjelje prečasni Ivica Šoh novi je župnik Župe Našašća Svetog Križa u Orahovici, dok u Župu svetog Leopolda Mandića u Taborište za župnika dolazi velečasni Željko Benković, dosadašnji župnik Župe svetog Nikole Biskupa u Podgoraču, inače rodom iz Župe svete Marije Magdalene u Sopju.

(icv.hr, mš)