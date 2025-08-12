Na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije – Velike Gospe, u petak, 15. kolovoza, u Voćin će hodočastiti obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje je u 9.30 sati, a predvodit će ga požeški biskup msgr. Ivo Martinović. Nakon slavlja i okrjepe u pastoralnoj dvorani Svetišta uslijedit će prigodni program za obitelji u organizaciji biskupijskog Centra „Pro vita et familia“ i Caritasa Požeške biskupije.

Ostala euharistijska slavlja na rasporedu su u 11.30 i 18.30 sati, a prije i za vrijeme slavlja prilika je za sakrament ispovijedi.

Iz Župe Pohoda BDM Voćin podsjećaju da je Bazilika Gospe Voćinske u Godini Jubileja crkva oprosta u kojoj se može zadobiti potpuni oprost.

-Oproštenje ili oprost mogu biti djelomični ili potpuni te se mogu namijeniti za žive i pokojne. U Svetoj godini vjernici mogu dobiti potpuni oprost posjećivanjem svetog mjesta te ispunjavanjem redovitih uvjeta za dobivanje potpunog oprosta: ispovijed, sveta pričest, molitva na nakanu Svetog Oca – poručili su.

(Župa Pohoda BDM Voćin)