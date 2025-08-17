U virovitičkoj Župi svetog Leopolda Mandića sa sjedištem u Taborištu u nedjelju, 17. kolovoza, svečanim misnim slavljem vjernicima je predstavljen novi župnik, velečasni Željko Benković.

Službu uvođenja u župničku službu predvodio je delegat požeškog biskupa monsinjora Ive Martinovića monsinjor Josip Krpeljević. Delegat Krpeljević na početku je pročitao Dekret o imenovanju novoga župnika te njegov životopis, a potom je župnik Benković u znak prihvaćanja župničke službe izmolio vjerovanje.

Na misi uvođenja novoga župnika, uz vjernike Župe svetog Leopolda Mandića, bila je i rodbina novog župnika velečasnog Željka Benkovića.

U ime župljana prigodnim riječima dobrodošlice obratila se članica župnog Ekonomskog vijeća Željka Grahovac, dok je buket župniku uručio član Pastoralnog vijeća Božidar Biondić.

(icv.hr, mš)

