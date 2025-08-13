Ove godine obilježava se 100 godina štovanja Uznesenja Blažene Djevice Marije u Župi svete Terezije Avilske u Suhopolje. Trodnevna duhovna priprava započela je večernjom svetom misom u utorak 12. kolovoza, koju je prevodio dojučerašnji župnik Župe svetog Josipa u Slatini, a sadašnji župnik Župe svetog Nikole Biskupa i rektor svetišta Gospe od Suza u Pleternici prečasni Dragan Hrgić. Tom prigodom prečasni Hrgić donio je relikviju blaženog Alojzija Stepinca.

Misu u srijedu, 13 kolovoza, predvodi župnik Župe bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Novoj Gradiški prečasni Mario Sanić. Nakon mise bit će promocije knjige suhopoljskog župnika velečasnog Ljube Krmara Stoljeće Velike Gospe u Suhopolju.

U četvrtak, 14. kolovoza, misu će predvoditi Postulator kauze blaženog Alojzija Stepinca monsinjor Juraj Batelja.

Na sam blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije u petak, 15. kolovoza, u narodu popularno poznat kao Velika Gospa, svečano misno slavlje u 11:30 sati predvodi će požeški biskup monsinjor Ivo Martinović.

