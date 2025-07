Ove subote, 12. srpnja, sam je dragi Bog pogledao Crnac, malo pitomo slavonsko mjesto u Virovitičko-podravskoj županiji i njegovu Župu svetog Ivana Krstitelja. Naime, jedan mladić povjerio se i dao Bogu, Benjamin Milković u svom je Crncu odslužio svoju mladu misu pred svojim roditeljima, braćom i sestrama i njihovim obiteljima, mnoštvom braće franjevaca i svojih prijatelja iz djetinjstva.

Sve je počelo u župnom dvoru gdje su fra Benjaminu blagoslov dali njegovi roditelji Franjo i Božica, a potom je krenula kolona prema župnoj crkvi koja je bila prepuna, kao i cijeli prostor ispred crkve jer nakon 50 godina ova je Župa dobila svog svećenika.

Benjamin je iz Breštanovaca, malog mjesta u općini Crnac, odrastao je u iznimno pobožnoj katoličkoj obitelji, rastao je uz Boga i na kraju mu se u potpunosti predao. Na kraju svoje prve svete mise, Benjamin se od srca zahvalio svima, a prije svega svojim roditeljima, braći i sestrama.

-Dragi mama i tata, vaša ljubav, podrška i strpljenje na ovom putu značili su mi više nego što mogu riječima opisati, bez vas ovo sve ne bi bilo moguće. Hvala mojoj braći i sestrama koji su uvijek bili uz mene i to mi jako puno znači. Od srca hvala mom kustoru Franjevačke Kustodije svetog Jeronima Zadar, fra Tomislavu Šanku, koji me vodio kroz ovaj moj sveti put, hvala mu na mudrim riječima i bezuvjetnoj podršci. Isto tako veliko hvala našem dragom župniku velečasnom Josipu Vračariću na velikom trudu u organizaciji ove svete mise, hvala svim bogoslovima i posebno mom današnjem ceremonijaru fra Vedranu Barbariću koji je svojom predanošću i strpljenjem osigurao da se liturgija održi dostojanstveno i u skladu s crkvenim propisima. Hvala zboru svetog Blaža koji je stigao čak iz Zagreba kako bi uveličao ovaj trenutak. Hvala svima vama dragi župljani ove naše Župe, sadašnjem načelniku Matiji Grguriću i donedavnom Mati Damjanu, dragi moji mještani, vaša prisutnost ovdje danas pokazuje snagu i zajedništvo naše zajednice i kako nas vjera sve zajedno povezuje bez obzira na sve razlike, ovi trenuci potiču nas da smo svi jedno u Kristu. I na kraju, hvala svim vatrogasnim društvima čiji sam član bio ovdje kao dječak i koja su me naučila vrijednostima, zajedništvu i pomoći bližnjemu. Hvala svima od srca – rekao je u dahu velečasni Benjamin Milković.

Nakon svete mise, Benjaminovi prijatelji upriličili su mu ispred crkve bakljadu pa je čak i sam fra Benjamin pozdravio svoju općinu s visoko podignutom bakljom u ruci.

U središtu Crnca, ispod šatora u kojem je uslijedila proslava, Benjaminu se prigodnim govorom obratio Ante Poljak, član Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća Župe svete Trojice s Poljuda u Splitu, gdje je fra Benjamin vršio svoj đakonski pastoralni praktikum, a sada u istoj nastavlja biti samostanski vikar.

-Zahvaljujemo Bogu za sve one koji su ustali i pošli svome Ocu jer su prepoznali tu živu riječ Očevu, riječ Njegovog poziva i Njegovu se pozivu odazvali kako bi nam prenosili tu riječ spasenja, kako bi nam svjedočili da postoji svjetlo, a to je život. Jedan od njih je naš fra Benjamin poslan od Boga da svjedoči o tom svjetlu života. U ime Župe Svete Trojice od srca se zahvaljujem vama dragi naši Slavonci, a posebno vama draga Benjaminova obitelji koji ste neopisivo ponosni što ste odgojili ovog duhovnika i dali ga nama da nam širi Božju riječ i tako spašava naše duše. Tebi, dragi naš Benjamine, kao prenositelju radosne vijesti, od srca čestitamo na ovome danu i želimo ti ustrajnost na tvome putu. U trenucima kada ti pofali tvoja slavonska obitelj, mi ćemo se potruditi da ti ju bar malo nadomjestimo u samostanskim zidinama jer dragi Bog je baš tebe poslao da nas tješiš kada budemo tužni, u njegovo ime da nam otpuštaš naše grijehe i da se zajedno veselimo što nam oltaru donosiš Krista. Ponosni smo i zahvalni što te imamo – rekao je Poljak.

Nakon tog govora uslijedilo je darivanje i potom veselica fra Benjaminu u čast, a u ime njegovih župljana pjesme koje su sami za njega napisali, pročitali su Ivica Bošnjak iz Crnca i Manda Vidović iz Velikog Rastovca.

(icv.hr, vg)