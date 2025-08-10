Na današnjoj župnoj misi župnik Župe svetog Petra Apostola u Starom Gracu oprostio se od svojih župljana, kao i od župljana župe svetog Ilije Proroka u Gradini, gdje je prije toga službovao punih 18 godina.

U ime župe sveto Petra Apostola prigodnim riječima od županija se oprostila Lana Brdar, dok se u ime župljana Župe svetog Ilije Proroka prigodnim riječima oprostio Franjo Blažičević.

Župnik je bio ganut oproštajem.

– U Stari Gradac sam došao da popunim mjesto do dolaska novog župnika, no na kraju sam ovdje ostao četiri godine. Ostat ćete mi u neizbrisivom sjećanju, kako župljani iz Starog Graca, tako i župljani iz Gradine- na kraju je rekao velečasni Ivan Pofuk, koji odlazi u mirovinu, a na njegovo mjesto od iduće nedjelje dolazi velečasni velečasni Marko Milaković, dosadašnji župni vikar Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Novoj Gradiški, inače rodom iz Župe svete Barbare u Jakšiću.

(icv.hr, mš)