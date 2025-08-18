U Župi sv. Vida u Pitomači jučer, 17. kolovoza, župljani su se oprostili od kapelana Marka Pintarića, koji odlazi na novu službu župnika u Župi sv. Tri Kralja u Svibovcu.

Velečasni Marko uputio je riječi zahvale i oproštaja – najprije na proštenju u Kladarama na Veliku gospu, zatim u Velikoj Črešnjevici, kao i na proštenju u Otrovancu povodom blagdana Svete Jelene. Također, u subotu, 16. kolovoza, uputio je zahvale na druženju župnih suradnika, a potom na jučerašnjoj misi u župnoj crkvi u Pitomači.

U jednostavnim, ali iskrenim riječima poručio je: „Oprostite ako što nije bilo dobro i hvala za svaku lijepu riječ naših dragih župljana. Neka me dragi Isus prati u novoj službi, a Pitomaču ću uvijek nositi u srcu i molitvama.“

Župljani su mu zahvalili na dosadašnjoj službi, na pastoralnom radu i duhovnoj blizini, ističući kako je svojim pristupom ostavio dubok trag u životu zajednice.

(icv.hr, Župa sv. Vida Pitomača)