S obzirom na količinu i ishod prometnih nesreća Poljska vlada je odlučila postrožiti kazneni zakon i pravilnik o novčanim kaznama. Od kolovoza 2025. stoga će vrijediti nova pravila, koja se odnose ne samo na poljske, već i na strane vozače. Reforma zakona uvodi niz značajnih promjena. Osobito se izdvajaju dva nova kaznena djela: ilegalne utrke automobila te grubi prometni prekršaji, prenosi poslovni.hr.

Grubi prekršaj definiran je kao prekoračenje brzine od više od 50 posto na brzim cestama ili autocestama – odnosno više od 100 % na ostalim cestama – uz istovremeno ugrožavanje drugih sudionika. Kazna može uključivati zatvor do pet godina, a ako dođe do smrtnih posljedica – do 10 godina zatvora. Također, moguće je oduzimanje vozila. Automatsko tromjesečno oduzimanje vozačke dozvole pri prekoračenju brzine za više od 50 km/h, koji je dosad vrijedio samo u naseljenim mjestima, sada se proširuje i na otvorene ceste. Tko unatoč zabrani vožnje ipak sjedne za volan, riskira doživotnu zabranu upravljanja vozilima u Poljskoj.

Nova pravila izričito vrijede i za strane vozače. Bilo da se radi o turistima ili profesionalnim vozačima, svi moraju poštovati ista pravila. Ako im se izrekne zabrana vožnje, ona vrijedi samo unutar Poljske, no tijekom zabrane ne smiju voziti ni tamo. Kršenje zabrane može dovesti do dodatnih kazni. U teškim slučajevima, policija ima pravo odmah na licu mjesta oduzeti vozačku dozvolu – čak i ako je riječ o stranom dokumentu. Dokument se tada predaje nadležnom veleposlanstvu. Nepodmirene kazne od oko 70 eura naviše mogu se prisilno naplatiti i u matičnoj zemlji vozača.

