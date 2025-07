Ne tako davno ljetni praznici nisu značili isključivo kupanje, igrice i društvene mreže. Za mnoge učenike to je bilo vrijeme kad se zarađivao prvi džeparac – u polju, pod suncem, trgajući metlice s kukuruza. Bio je to sezonski posao koji su mnogi radili s osmijehom, u društvu prijatelja, uz šalu i smijeh, i koji je u sjećanju ostao kao dragocjen dio odrastanja.

Metlice, odnosno vrhovi kukuruza, moraju se otrgnuti kako bi biljka bolje rodila – klip tako ujesen izraste tvrd, velik i bogat zrnjem. Iako se posao na prvu čini jednostavnim, ipak zahtijeva fizičku izdržljivost jer sate provodite pod suncem, hodajući kroz beskrajne redove kukuruza.

No unatoč vrućini, mnogima je to bio drag način kako provesti školske praznike i zaraditi svoj prvi džeparac.

– Kao klinka sam svako ljeto išla kod bake i djeda na selo, i uvijek bih s ekipom išla u metlice. Nismo to doživljavali kao posao, više kao druženje s prijateljima. Bilo nam je super! Sunce, šale, natjecanja tko će više počupati, a navečer umor i osjećaj da si nešto zaradio sam. A i džeparac koji smo dobivali bio je odličan – prisjetila se Marina, kojoj su ta ljeta ostala među najljepšim uspomenama.

Kidanje metlica nekad je bio način da si mladi ljudi priskrbe novac za odlazak na more, koncert ili kupnju nečeg što su silno željeli, a da ne moraju tražiti roditelje. Danas je ovaj sezonski posao zakonski uređen. Država je uvela vaučere i zabranila maloljetnicima da ga obavljaju, čime je, barem djelomično, izblijedjela jedna ljetna tradicija. Ipak, jedno je sigurno – oni koji su nekad brali metlice, toga će se uvijek prisjećati s osmijehom. Jer to nije bio samo posao. To je bio dio odrastanja, način da se provede vrijeme s prijateljima, zaradi prvi džeparac i stekne osjećaj odgovornosti.

(icv.hr, žđl)