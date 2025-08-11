Iako svi znamo da su sunčeve zrake štetne te da i kratkim izlaganjem suncu bez adekvatne zaštite možemo završiti s crvenim i bolnim opeklinama, često nam se upravo to i dogodi. No tada je kasno za “pametovanje” i sve o čemu razmišljamo je što prije ublažiti bol i smanjiti crvenilo. Jogurt kao “lijek” protiv sunčevih opeklina najčešće nam je prvi izbor, no postoje i druge, jednako dobre ili možda čak i bolje metode prve pomoći.

MLIJEKO

Mlijeko je još bolji izbor od jogurta za opekline. Ono sadrži vitamine A i D, aminokiseline, mliječnu kiselinu, masti i bjelančevine. Upravo ti sastojci pomažu koži da se oporavi. Vitamini pomažu koži da ozdravi, dok mliječna kiselina potiče kožu da se riješi mrtvih stanica.

Sve što trebate učiniti je uliti malo mlijeka u zdjelu, namočiti oblog te ostaviti u hladnjaku da se ohladi. Prislonite krpu na upaljeno mjesto.

CRNI ILI ZELENI ČAJ

Spas može doći i u obliku obloga od čaja. Hladnu vrećicu čaja ili ohlađeni čaj koristite kao oblog za opekline od sunca, a najbolje je to učiniti prije spavanja. Smatra se da taninska kiselina u čaju pomaže pri izvlačenju topline iz opeklina i obnavlja razinu pH kako bi se olakšalo zacijeljivanje.

ALOE VERA

Vrlo popularan prirodni lijek kod opeklina je i aloe vera jer umiruje kožu. Imate li priliku koristiti biljku aloa vere, prerežite list po pola te gel aplicirajte direktno na opečeno područje. Želite li unaprijediti korištenje aloa vere, preporučljivo je iscijediti gel u kremu bogatu vitaminom E i potom aplicirati na kožu.

KRASTAVCI I RAJČICE

Rajčice i krastavci puni su antioksidansa koji će pomoći u zacjeljivanju kože i vraćanju njene elastičnosti. Rajčice zbog likopena koje sadrže, štite kožu od sunčevih oštećenja.

(icv.hr)