Jagode su jedno od omiljenih voća u ovom periodu godine, no problem često predstavlja njihova kratka trajnost. Često počnu propadati već dan ili dva nakon branja. No postoji jednostavna metoda u koju se mnogi kunu da će jagode ostati svježe i do dva tjedna, a sve što vam treba su staklenke s poklopcem.

Zašto baš staklenke?

Za razliku od plastičnih kutija ili vrećica, staklo je inertan materijal koji ne upija vlagu niti mirise. Zatvorena staklenka stvara stabilnu mikroklimu koja usporava propadanje i sprječava razvoj plijesni.

Postupak je jednostavan:

1. Odaberite zdrave jagode

Uklonite sve prezrele, oštećene ili trule jagode – jedna loša može pokvariti cijelu staklenku.

2. Nemojte ih prati unaprijed

Vlaga je najveći neprijatelj svježine. Jagode perite tek prije konzumacije, a ne prije spremanja.

3. Pažljivo ih posložite u staklenke

Stavite jagode u čiste i suhe staklenke, po mogućnosti u jednom sloju, ili slojevito s papirom između ako ih je više. Nemojte ih nabijati.

4. Zatvorite staklenku

Koristite poklopce koji dobro prianjaju – staklenke mogu biti obične teglice ili one za zimnicu.

5. Spremite ih u hladnjak

Staklenke s jagodama držite u donjoj ladici hladnjaka. Tako spremljene mogu trajati 10 do 14 dana.

(icv.hr)