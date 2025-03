U noći sa subote na nedjelju kazaljke sata pomiču se unaprijed. To znači da će dva sata ujutro postati tri sata, čime se gubi jedan sat nedjelje i počinje ljetno računanje vremena, prenosi tportal.hr.

No, to znači i promjene u obračunu jeftinije i skuplje električne energije. Naime, u Hrvatskoj postoje jednotarifna i dvotarifna brojila. što znače da se svakom kućanstvu ili pravnoj osobi struja obračunava po nekoj tarifi.

Onima koji imaju jednotarifno brojilo cijena kilovatsata je uvijek ista, odnosno obračunava se po skupljoj, dnevnoj tarifi. Na njih ne utječe pomicanje kazaljki sata.

Kod dvotarifnih brojila se potrošnja struja po višoj i nižoj tarifi, odnosno po bijelom tarifnom modelu. U slučaju da korisnici s višetarifnim brojilom žele jednu tarifu, to će biti ona skuplja, dnevna, a model se iz bijelog pretvara u plavi.

Trenutačna cijena kilovatsata u dnevnoj tarifi iznosi 0,074789 eura, dok je u noćnoj dvostruko jeftinija – 0,036697 eura.

No, početak trajanja dnevne i noćne tarife je ujednačen s ljetnim ili zimskim računanjem vremena. To znači da je tijekom zimskog računanja vremena dnevna tarifa na snazi od 7 do 21 sat, a noćna od 21 do sedam sati ujutro, dok je tijekom ljetnog računanja vremena dnevna tarifa od 8 do 22 sata, a noćna od 22 do osam ujutro.

Kako na brojilu nije moguće pomaknuti sat, korisnike dvotarifne opcije se upozorava na promjenu termina tarifa. Ljetna tarifa će biti na snazi do 26. listopada ove godine, kad će se kazaljke na satu vratiti sat vremena unatrag.

