Tko ne voli priče o ljubimcima sretna završetka? Još su zanimljivije kada u sebi imaju i dozu misterija, poput one o mačku imena Rayne Beau, koji je prošao kroz tri američke savezne države kako bi se vratio svojim vlasnicima, prenosi index.hr.

Prema pisanju Associated Pressa, Benny i Susanne Anguiano krenuli su na putovanje kamperom iz Kalifornije do Nacionalnog parka Yellowstone u Wyomingu, s dvjema mačkama. No putovanje nije prošlo po planu. Rayne Beau se uplašio i pobjegao iz vozila, a dva mjeseca kasnije pronađen je 1500 kilometara dalje.

Anguianosi su planirali ostati u Yellowstoneu svega nekoliko dana prije povratka kući. No kad je Rayne nestao, veliki dio svog odmora proveli su pretražujući šumu u kojoj su ga posljednji put vidjeli. Pokušali su ga dozvati s pomoću igračaka i poslastica, ali bez uspjeha. Nacionalni park Yellowstone prostire se na više od 8800 četvornih kilometara i pronalazak tamnosive mačke među tolikim stijenama, drvećem i grabežljivcima bio je gotovo nemoguć.

Na kraju su morali donijeti bolnu odluku i vratiti se kući bez njega. Dva mjeseca kasnije, dobili su neočekivanu vijest zbog koje su ostali bez riječi.

Možda ste već čuli za mačke koje nestanu pa se nakon nekoliko tjedana pronađu nekoliko kilometara dalje, ali Rayne Beau je nestao stotinama kilometara daleko, u potpuno nepoznatom okruženju. Ipak, Susanne nije gubila nadu. U međuvremenu, jedna žena uočila je mačka na ulici, na sjeveru Kalifornije, oko 320 kilometara od njihova doma u Salinasu. Odvela ga je u sklonište SPCA u Rosevilleu kako bi provjerili ima li mikročip, i imao je.

Ubrzo nakon toga, Anguianosi su dobili obavijest putem servisa Pet Watch da je Rayne Beau pronađen. Sljedeći dan su krenuli po njega. I dalje nije poznato kako je mačak uspio prijeći 1500 kilometara u samo dva mjeseca, ali vjeruju da je većinu puta prešao pješice. “Šapice su mu bile potpuno izranjavane”, rekla je Susanne za Associated Press. “Izgubio je 40% tjelesne mase, a proteini u krvi bili su mu izrazito niski zbog pothranjenosti.” Vjeruju da se pokušavao vratiti kući.

Rayne Beau se u potpunosti oporavio i sada nosi AirTag i GPS lokator. No, unatoč tome, Anguianosi su odlučili da mačke više neće voditi na putovanja.

Kad mačku dovedete kući, važno je odmah poduzeti nekoliko koraka kako biste se pripremili za moguće odvajanje. Prvo, ugradite joj mikročip i ne zaboravite ga registrirati. Iako se mnogi sjetite toga uoči putovanja, nikad nije prerano. Postupak je brz i bezbolan.

Ako ste se ikada pitali treba li vaša mačka nositi ogrlicu, odgovor je da. Nabavite sigurnosnu ogrlicu s vašim kontakt podacima ili joj pričvrstite AirTag i neka je nosi stalno, barem tijekom putovanja. Ako vam mačka nestane, bilo kod kuće ili na putovanju, mikročip i ogrlica mogu znatno povećati šanse da je pronađete.

