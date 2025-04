Screenshot, Youtube, The Voice Kids Hrvatska

U srijedu, 16. travnja, u emisiji “Kod nas doma” na HRT-u objavljeno je da se Hrvatska vraća na popularni izbor za Dječju pjesmu Eurovizije.

Predstavljat će nas Marino Vrgoč, pobjednik prve sezone The Voice Kids Hrvatska. Nakon što je osvojio domaću publiku svojim spontanim šarmom, svojim talentom i pjevanjem, Marino će imati priliku i pred velikim eurovizijskim gledateljstvom pokazati svoju posebnost, piše Index.

Za nekoliko mjeseci bit će poznati i svi detalji vezani uz pjesmu i njegov nastup, a izbor za Dječju pjesmu Eurovizije planiran je za prosinac 2025.

Jelusić donio Hrvatskoj pobjedu na Dječjem Eurosongu

Podsjetimo se da je na prvom izdanju Dječjeg Eurosonga 2003. godine u Kopenhagenu pobijedio Dino Jelusić s pjesmom “Ti si moja prva ljubav”, a u prošlogodišnjem izdanju The Voicea bio je i mentor. Inače, prijave za drugu sezonu The Voice Kids Hrvatska otvorene su do 4. svibnja.

Marino je u finalu emisije The Voice Kids izveo dvije pjesme, “Ako me ostaviš” Miše Kovača i “The Great Pretender” grupe The Platters, a mentor mu je bio Davor Gobac.

(index.hr)