Ljeto je vrijeme kada mnogi od nas jedva čekaju spakirati kofere i otići na zasluženi odmor. No dok planiramo izlete, more i sunce, često zaboravljamo na jednu važnu stvar – sigurnost vlastitog doma. U želji da podijelimo lijepe trenutke s prijateljima i obitelji, mnogi objavljuju fotografije i statuse s odmora na društvenim mrežama. Iako to naizgled izgleda bezopasno, takve objave mogu biti izravna pozivnica provalnicima.

Objava da ste na putovanju, pogotovo uz fotografije iz druge države, jasno pokazuje da nitko nije kod kuće. Lopovi danas ne pretražuju samo mračne ulice – prate i Facebook, Instagram, TikTok i druge društvene mreže, tražeći upravo ovakve informacije. Iako su vam profili možda postavljeni kao “privatni”, ne zaboravite da informacije lako mogu doći i do trećih osoba – bilo dijeljenjem sadržaja, bilo nepažnjom u odabiru prijatelja i pratitelja.

Policija diljem svijeta sve češće upozorava na slučajeve gdje su počinitelji pljački koristili upravo informacije s društvenih mreža kako bi planirali svoje akcije. I u Hrvatskoj je bilo nekoliko zapaženih slučajeva gdje je provala uslijedila odmah nakon što je vlasnik objavio da je otputovao, zajedno s lokacijom i trajanjem boravka.

Kako se zaštititi?

Ne objavljujte u stvarnom vremenu: Pričekajte s objavama fotografija i dojmova dok se ne vratite kući.

Provjerite postavke privatnosti: Ograničite tko vidi vaše objave, i redovito provjeravajte popis prijatelja.

Nemojte dijeliti datume putovanja: Ni u inboxu, ni javno. Ako morate obavijestiti nekoga, učinite to izravno i diskretno.

Zamolite susjede ili rodbinu da pripaze: Ako netko redovito ulazi u stan ili prikuplja poštu, kuća ne izgleda napušteno.

Instalirajte sigurnosne sustave: Kamere, alarmi i senzori mogu obeshrabriti provalnike, ali i pomoći policiji ako se nešto dogodi.

Uživati na moru, planini ili bilo gdje drugdje – to svi zaslužujemo. Ali sigurnost doma ne bi trebala biti žrtva nekoliko lajkova ili storyja. Promišljeno ponašanje na internetu jednako je važno kao i zatvaranje vrata kada odlazimo. Zato: snimajte, slikajte i uživajte – ali podijelite to tek kad se vratite.

(icv.hr, žđl)