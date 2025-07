Ugodan boravak na plaži i brčkanje u moru za tren oka može postati noćna mora. Da vas ne snađu nezgode od kojih ćete se danima liječiti, imajte na umu da more i morske dubine kao i plićaci skrivaju opasnosti. Susreti s meduzama, vlasuljama i suncem, kao i ozljede od ježinca vrlo su neugodni i bolni, stoga je važno znati kako pravilno tretirati opekline i rane kako bi oporavak bio što kraći.

OPEKLINE OD MEDUZA HLADITE, A ONE OD VLASULJA GRIJTE



Opeče li vas meduza, ranu isperite morskom vodom kako biste odstranili lovke. Nikako nemojte koristiti običnu slatku vodu jer ona dodatno potiče lijepljenje lovki za kožu i otpuštanje otrova u organizam. Osim toga, pojačava i osjet boli. Važno je stoga koristiti morsku vodu kako biste meduzu “skinuli” s kože, a ostale žarne čahure neutralizirat ćete polijete li mjesto opekline octom. Poželjno je i stavljati hladne octene obloge kako biste spriječili infekciju. Umjesto octa poslužit će i limunov sok. Reakcija na opeklinu može biti vrlo burna – od crvenila, osipa, otekline do mjehura koji traje i nekoliko dana. Posebno valja paziti da se takav mjehur ne probuši i tako izazove infekcija. Nakon uboda se ne krećite previše da se otrov ne bi proširio i nipošto ne trljajte to mjesto da koža ne upije još više otrova. Opekline meduza koje obitavaju u Jadranskom moru najčešće nisu opasne. Ipak, ako je opeklina površinom veća od raširena dlana te se pojave veći mjehuri, trebali biste se što prije javiti liječniku.

Ako vas u moru opeče vlasulja, najbrže ćete si pomoći ako vruć oblutak s plaže čvrsto stisnete preko opekline. Suprotno od opeklina od meduza koje se liječe hlađenjem, opekline od vlasulja treba grijati. Ako je opeklina veća te se pojave simptomi nesvjestice ili vam se povraća, hitno potražite liječničku pomoć.

BODLJE OD JEŽINCA IZVADITE ŠTO PRIJE!

Čisto more najbolje potvrđuju morski ježevi, no njihov ubod može biti i te kako neugodan, a posljedice dugotrajne. Kad se ugazi na ježa ili se tek nasloni na njega, bodlje se poput igala duboko zabodu u kožu. Najčešće nastradaju stopala, jer ih pri ulasku u more ne primijetimo na vrijeme. Stanete li na ježinca, morat ćete izvaditi bodlje što prije kako se mjesto uboda ne bi zagnojilo. Najprije alkoholom dezinficirajte iglu ili pincetu kojom ćete ih vaditi. Vjerojatno će manji dijelovi zaostati u koži i nakon više mjeseci sami će “izaći”. Ako imate mnogo uboda ili su bodlje duboko da ih ne možete dohvatiti, potražite liječničku pomoć. Nikako ih ne ostavljajte u tkivu. Ubod je bolan onoliko koliko ste snažno stali na ježa.

(icv.hr, mp)