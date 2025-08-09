Društvenim mrežama danas, 9. kolovoza, proširila se objava OPG-a Čor iz Križnice koja oslikava trenutno stanje hrvatskih voćara. U njoj stoji poziv svima koji žele doći i uzeti lubenice i dinje potpuno besplatno. Kako su objasnili, ne isplati im ih se ni brati, ni prodavati, prenosi Podravski list.

– Kako nitko ne želi naše domaće poljoprivredne proizvode, kao što su dinje i ljubenice slatke kao med, jer eto uvozno je valjda bolje, a nama je žao da nam propadne cca 60 tona lubenica i cca 40 tona dinja i da ne palimo malčer i malčiramo pa Vas pozivamo ako trebate i želite jesti domaći proizvod slobodno bez ustručavanja dođite u Ķrižnicu preko rijeke Drave na kućni broj 53 gdje iste te proizvode dijelimo – poručili su iz OPG-a Čor.

Objava je izazvala lavinu reakcija. Jedna pratiteljica piše:

– Baš sam tužna da ih morate dijeliti. Valjda će vam netko ostaviti koji euro za vaš trud.

Druga dodaje kako su lubenice iz Križnice “slatke kao med” i otkriva da ih je nosila i u Njemačku, dok treći savjetuje svima da donesu barem dobrovoljni prilog.

Svi zainteresirani domaći proizvodi mogu se preuzeti na adresi Križnica 53. Članovi OPG-a pozivaju građane da se ne ustručavaju i iskoriste priliku za nabavu svježih, lokalno uzgojenih lubenica i dinja.

(podravski.hr)