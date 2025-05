Nećete zbog proteka važenja vozačke dozvole biti u mogućnosti zaraditi samo novčanu kaznu zbog prometnog prekršaja, ima nešto daleko gore, piše revijahak.hr. Opasnost od ozbiljnih financijskih problema ako kojim slučajem skrivite prometnu nesreću a vozačka vam je istekla. E pa ako ste zaboravili produžiti valjanost vozačke dozvole, štetu nastalu iz te nesreće platiti ćete u konačnici iz vlastitog džepa (doduše, postoji limit). Jeste li to znali? Čudite se! Imate valjanu policu osiguranja, a plaćate štetu iz vlastitog džepa i to samo zato jer vam je vozačka dozvola istekla i niste je produžili, neovisno o činjenici što nemate nikakvo zdravstveno ograničenje. Samo stoga jer eto niste obavili tu puku formalnost? Da! Upravo tako! Priznajte da je ova spoznaja, posve dovoljan razlog da ovog trena zavirite u podatke otisnute na vašoj vozačkoj dozvoli! Kad li vam ono ističe? Zapišite, unesite u podsjetnik! Deset godina! Pet godina! Aktualni zakon kaže kako se vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana. Ima i rok od 5 godina, za neke druge kategorije! Vozačka dozvola za upravljanje vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H kategorije izdaje se s rokom važenja od pet godina i nakon isteku roka od pet godina ti vozači pri produljenju vozačke dozvole dužni su podvrgnuti se zdravstvenom pregledu.

Obogaćeni ovom spoznajom o desetogodišnjoj valjanosti vozačke, vratimo se na posljedice koje mogu stići one koji su pravodobno produženje smetnuli s uma. Financijski su tegobne! Ako zavirite u Zakon o obveznim osiguranjima u prometu vidjet ćete kako u čl. 24. lijepo piše da osigurana osoba gubi prava iz osiguranja ako vozač nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije! Naravno da to prema slovu zakona nema nikakav utjecaj na pravo oštećene osobe da podnese odštetni zahtjev! Međutim, nakon toga za vozača kojem je istekla valjanost vozačke nastupa financijski pakao, manjeg ili većeg opsega, ovisno o tome koliki je iznos isplaćene štete oštećenom! Osiguravajuće društvo, koje je isplatilo štetu ima pravo od osobe koja je odgovorna za štetu tražiti naknadu isplaćenog iznosa štete, ali najviše do iznosa 12 prosječnih neto plaća prema zadnjem službenom izvješću Državnog zavoda za statistiku.

Prema objavljenim podacima, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2025. iznosila je 1416 eura. Samo da dobijete okvirnu sliku, treba otprilike taj iznos pomnožiti sa 12 pa će vam se ukazati koja je potencijalna maksimalna cijena zaborava po ovoj osnovi. I ne, nije to sve! Predviđen je odgovarajući financijski udar na zaboravne i u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač koji upravlja vozilom u prometu na cesti, a isteklo mu je važenje vozačke dozvole.

Čini vam se nepravednim, da zaborav bude u toj mjeri sankcioniran i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, ali i značajnim financijskim posljedicama koje predviđa Zakon o obveznim osiguranjima u prometu. Vi ste vozački ispit davno položili, uzoran ste vozač, nije vam vozačka oduzeta, nemate nikakva ograničenja zdravstvene prirode, ne morate naknadno donositi nikakva uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, samo ste zaboravili na vrijeme produžiti vozačku! Samo ste smetnuli s uma taj datum. Pa ukoliko je to „samo“, zašto o toj sitnici niste vodili računa! Vozačka dozvola obvezuje u različitim sferama pa i u onoj koja se tiče perioda njezinog važenja.

Davnih dana je još Vrhovni sud Republike Hrvatske (Rev-426/02-2) zauzeo stajalište prema kojem je vozačka dozvola propisana službena isprava, dokument koji daje ovlaštenje vozaču za upravljanje i vožnju određenom vrstom i tipom motornog vozila. Ako vozačka dozvola istekne, vozač više nema ovlaštenje za upravljanje vozilom i smatra se da upravlja bez dozvole. Stav je to Vrhovnog suda, a što o tome misli zakonodavac po pitanju gubitka prava iz obaveznog autoosiguranja, nije sporno, sve je gore rečeno, financijske posljedice tog zaborava zaista mogu biti značajne. To je i više nego dobar razlog, da odmah bacite pogled na svoju vozačku dozvolu i utvrdite do kada vam je izdana. Mogli bi se iznenaditi. Možda je taj rok već pred vratima, a vama ni u peti!

Ako pripadate generaciji koja je svoju prvu vozačku dobila u papirnatom, preklopnom rozom izdanju, a povrh toga ste se tada mogli podičiti besprijekornim zdravstvenim stanjem zbog kojeg nije bilo nikakvih ograničenja u vozačkoj, nisu vas brinuli problemi oko isteka važenja vozačke. Naime, u doba rozih papirnatih vozačkih dozvola, one su se ako nije bilo zdravstvenih problema, odnosno ograničenja izdavale do vozačeve 65 godine života. Gotovo da se s tim dokumentom, kao posve valjanim, mogla mirne duše mirovina dočekati, neovisno o činjenici što je vozačku krasila fotografija iz ranih mladenačkih dana. Nekada bilo, sad se spominjalo! Toj priči je odavno kraj. Sada samo deset, odnosno pet godina. Međutim, tko je ušao u krug tih sretnika, vozi s njom tako rozom i papirnatom, još neko vrijeme. Aktualnim Pravilnikom o vozačkim dozvolama uredno je propisano kako vozačke dozvole koje su po prijašnjim propisima izdane do 65. godine života vozača vrijede do isteka roka na koji su izdane a najduže do 19. 1. 2033. Tako sada stvari stoje, kada će se nešto po tom pitanju mijenjati, vidjet ćemo, propisi su podložni promjenama, to svi dobro znamo.

