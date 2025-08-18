Poznati drogerijski lanac Müller objavio je kako hitno povlači jedan proizvod. Radi se o Kneipp gelu za tuširanje “Radost života” 200 ml koji se prodavao od 6. kolovoza do danas (EAN/MAN: 4008233114781/274823 (8)). Kao razlog povlačenja navode bakterijsko onečišćenje, prenosi poslovni.hr.

– Molimo provjerite imate li ovaj gel za tuširanje kod kuće te odmah prestanite s upotrebom”, objavio je Müller na svojoj Internet stranici te dodao: “Povrat proizvoda je moguć u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa- stoji u obavijest za kupce.

(poslovni.hr)