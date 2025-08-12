Noćno nebo nad Virovitičko-podravskom županijom ovih će dana pružiti jedan od najljepših astronomskih prizora u godini – meteorsku kišu poznatu kao „Suze svetog Lovre“. Vrhunac ovog nebeskog spektakla očekuje se u noći s utorka na srijedu, 12. na 13. kolovoza, kada će se moći vidjeti i do 100 meteora na sat.

Riječ je o Perzeidima, sitnim česticama koje ostavlja komet Swift-Tuttle, a koje velikom brzinom ulaze u Zemljinu atmosferu i izgaraju, stvarajući svjetlosne tragove. Najbolje vrijeme za promatranje je iza ponoći, posebice pred zoru, kada će nebo biti najaktivnije.

Za potpuni doživljaj potrebno je udaljiti se od gradskih svjetala, a Papuk se nameće kao jedno od najboljih mjesta. Planina pruža tamno i čisto nebo, daleko od svjetlosnog onečišćenja, što značajno povećava vidljivost meteora. Osim toga, mir i netaknuta priroda Papuka pružaju savršenu kulisu za uživanje u ovom rijetkom prizoru.

Stručnjaci preporučuju da oči barem 20-ak minuta prilagodite tami te da promatranje obavite bez teleskopa – dovoljno je leći na leđa i pogled usmjeriti prema sjeveroistoku, gdje se nalazi zviježđe Perzej iz kojeg meteori „dolaze“. Osim meteora, ove će se noći moći vidjeti i svijetli planeti Venera i Jupiter.

Ove godine očekuje se posebno povoljan trenutak jer će mjesec biti u fazi tankog polumjeseca, što znači da njegova svjetlost neće umanjiti vidljivost meteora.

(icv.hr)