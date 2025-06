Coconut Coffee Cloud Ingredients: • 2 tbsp instant coffee • 2 tbsp water • 1 tbsp sugar • 200 ml coconut water • Ice Instructions: 1. Whip together the instant coffee, water, and sugar until light and fluffy. 2. Fill a glass with ice, pour in the coconut water, and gently top with the whipped coffee foam. Enjoy! And follow me for more delicious ideas! ✨ PFC per 100g: Calories: ~45 kcal Protein: ~0.6 g Fat: ~0.2 g Carbs: ~10.2 g #CoconutCoffeeCloud #IcedCoffeeRecipe #CoffeeRecipe #WhippedCoffee #DalgonaCoffee #CoffeeLovers #CoffeeRecipe #CoconutWater #ViralCoffee #SummerDrinks #EasyDrinks #NoMilkCoffee #IcedCoffeeIdeas #RefreshingDrinks #CoffeeAtHome #HomemadeCoffee #DairyFreeDrinks #SimpleRecipes #QuickRecipes #VeganCoffee #CoffeeTime #ColdCoffeeRecipe #CoffeeTutorial #FoodieDrinks #CreativeCoffee #creatorsearchinsights

♬ A Million Colors – Vinih Pray