Lutrija susjedne Slovenije objavila je da drugi najveći dobitak u povijesti zemlje još uvijek nitko nije preuzeo. Sretni dobitnik prije dva mjeseca je osvojio više od 37 milijuna eura, točnije 37.344.472,10 eura, ali ga još nije preuzeo.

Vlasnik dobitnog listića, koji je isplaćen u Kranju na adresi Cesta Staneta Žagarja 69 u svibnju ove godine, milijune može podići samo do 21. kolovoza 2025, piše 24ur.

Dobitni listić 42. kola Eurojackpota odigrao je s kombinacijom brojeva 11, 17, 19, 33, 40 i dodatnih brojeva 7 i 12. Međutim, ako se dobitak ne zatraži unutar određenih 90 dana od izvlačenja, iznos će biti vraćen u fond Eurojackpota kako nalažu pravila Eurojackpota, prenosi Dnevnik.

U slučaju isplate, najnoviji slovenski milijunaš bit će bogatiji za 31.742.801,29 eura, a općina njegovog stalnog boravka dobit će 5.601.670,81 eura.

Posljednji veliki iznos koji nitko nije preuzeo bio je vrijedan 1.307.522,30 eura. Nakon neuspješne potrage za dobitnikom, slovenska lutrija vratila je iznos u igru Lotto.

(dnevnik.hr)