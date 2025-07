Pohane tikvice idealno su jelo za vikend, kad imamo nešto više vremena na raspolaganju za njegovu pripremu i kad se možemo nadati da će svi članovi obitelji u isto vrijeme sjesti za objed jer klasik – pohane tikvice, najslađe su tik što su ispržene do savršenstva.

Ako je i vas uhvatila želja za pohanim tikvicama, nudimo vam neodoljiv recept bez bespotrebnog kompliciranja, ali uz par sitnih dodataka za najbolji rezultat. Dobit ćete tikvice s neodoljivom zlaćanom, hrskavom koricom ispod koje se krije mekana, sočna i ukusna unutrašnjost.

Tajna uspjeha je u koraku kojeg se mnogi ne sjete, a to je prethodno soljenje. Tikvice su povrće s visokim postotkom vode u sadržaju, a ako se prže bez prethodnog soljenja, koji će dio te tekućine izvući, njihova prirodna vlažnost može omekšati panadu i spriječiti je da postane hrskava, a jednako tako može dovesti do prskanja ulja te do toga da tikvica u konačnici bude više kuhana nego pržena.

Sastojci:

​100–150 g krušnih mrvica

2 srednje velike tikvice

2 jaja

4–5 žlica brašna

po želji: češnjak u prahu, mljevena paprika, parmezan

ulje za prženje

sol, papar

Priprema:

Operite tikvice i narežite ih uzdužno na fetice ili poprijeko na kolutiće (bitno je samo da budu debele oko pola cm), a zatim ih posolite i ostavite da odstoje desetak minuta. Obrišite ih papirnatim ubrusom pa ih uvaljajte u brašno, zatim u razmućena, posoljena i popaprena jaja te na kraju u krušne mrvice kojima po želji možete dodati parmezan i začine. U dubokoj tavi zagrijte ulje pa pržite tikvice na srednje jakoj vatri, oko 2 minute sa svake strane, dok ne postanu zlatne. Ocijedite ih na kuhinjskom papiru da upije višak ulja.

Poslužite ih s umakom od kiselog vrhnja, ribanog svježeg krastavca i češnjaka, umakom od jogurta s par kapi soka limuna i sjeckanom metvicom ili uz domaću majonezu začinjenu naribanim češnjakom.

(icv.hr)