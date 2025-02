I ove godine, vrijedni organizatori, za posjetitelje Viroexpa, koji će se održavati od 14. do 16. veljače, pripremili su niz zanimljivih predavanja, koja će se održavati u Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici. Predavanja su podijeljena tematski, na poljoprivredu i gospodarstvo.

U petak, na sam dan otvorenja sajma, održat će se tri “poljoprivredna” i dva “gospodarska” predavanja. Od 9,30 do 10,30, o aktualnostima u pčelarstvu u Hrvatskoj i Hrvatskom pčelarskom savezu, govorit će predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kocet. Nakon toga, od 10,30 do 11,00 sati, predstavnici Službe za oznake kvalitete i promidžbu oznaka kvalitete iz Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, govorit će o “Dokazanoj kvaliteti”. O iznimno popularnim “Vaučerima HZZ-a”, kao novim znanjima za zaposlenike, od 13,00 do 14,00 sati, govorit će Snježana Prkić iz HZZ-a Podružnog ureda Virovitica. Nakon toga, od 14,00 do 15,00 sati, Danijela Handraka iz HZZ-a Podružnog ureda Virovitica, uz pozitivne primjere, predstavit će mogućnosti “Samozapošljavanja od – ideje do realizacije”. Zadnje predavanje u petak, bit će od 15,00 do 16,00 sati, a u njemu će, Sanja Stubičar, voditeljica LAG-a Virovitički prsten, govoriti o “Financiranju projekata putem LAG natječaja i provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a Virovitički prsten za razdoblje 2023.-2027.”

U subotu, 15. veljače, je na rasporedu pet “poljoprivrednih predavanja”. Prvo, od 11,00 do 11,45 sati, održat će Dario Ivić, rukovoditelj odjela za biljno zdravstvo, Centar za zaštitu bilja, HAPIH, na temu “Integrirana zaštita bilja – Ministarstvo poljoprivrede”. Od 12,00 do 12,45 sati, na temu “Uporaba certificiranog sjemena u RH”, govorit će Ivica Delić i Zdenko Karačić iz Ministarstva poljoprivrede. Boris Lukić, s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, će od 13,00 do 13,30 govoriti o „Uzgojnim programima budućnosti”, a Dubravko Škorput a Agronomskog fakulteta u Zagrebu, će od 13,45 do 14,15 sati govoriti na temu “Banijska šara svinja – stanje i perspektive”. Posljednje predavanje dana, od 14,20 do 15,00 sati, na temu „Proizvodnja zdrave i vitalne prasadi bez antibiotika“, održat će Damir Rimac ekspert za svinjogojstvo za jugoistok Europe.

Pokrovitelji sajma su: Vlada RH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo gospodarstva. Već godinama, sajam uspješno organiziraju: Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK Županijska komora Virovitica, HOK Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, dok je tehnički organizator Viroexpo d.o.o.. Partner sajma su Hrvatske šume. Zemlja partner je Slovačka Republika, a Županija partner – Bjelovarsko-bilogorska županija.

