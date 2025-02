Svake godine, vrijedni organizatori Viroexpa, pripreme neku novost. Ove godine, bit će to spektakl. U subotu i nedjelju, na vanjskom prostoru, iza hale Viroexpa, održat će se „Vožnja spretnosti traktorima“, u dvije kategorije. U prvoj, vozit će se traktor s prikolicom koja ima dvije osovine, a u drugoj kategoriji, bit će to vožnja spretnosti i manipulacije s traktorskim utovarivačem. Pobjednici dobivaju vrijedne nagrade (1. mjesto – 200,00, 2. mjesto 130,00, 3. mjesto – 70,00 eura), a posjetitelji sajma, doživljaj o kojem će pričati. Stoga, rezervirajte subotu, 15. i nedjelju, 16. veljače, za ove utrke, od 11,00 do 15,00 sati.

Pokrovitelji sajma, koji se u Virovitici održava od 14. do 16. veljače su: Vlada RH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo gospodarstva. Već godinama, sajam uspješno organiziraju: Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK Županijska komora Virovitica, HOK Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, dok je tehnički organizator Viroexpo d.o.o. Partner sajma su Hrvatske šume. Zemlja partner je Slovačka Republika, a Županija partner ovogodišnjeg sajma je Bjelovarsko-bilogorska županija.

(vpz.hr)