Svake godine, vrijedna ekipa izložbe “Virovitica voli vlakove”, oduševi na Viroexpu i budu jedna od neizostavnih stanica – klinaca, ali i onih starijih. Ove godine, napravili su vjernu repliku virovitičkog Glavnog željezničkog kolodvora, a tu je i “dizelka” koja je nekada vukla Podravku. No, to nije sve… “S one strane zida”, smjestili su se kauboji i indijanci i pravi divlji zapad… Posjetite ih i uživajte u ovoj jedinstvenoj izložbi.

Pokrovitelji Viroexpa su: Vlada RH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo gospodarstva. Već godinama, sajam uspješno organiziraju: Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK Županijska komora Virovitica, HOK Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, dok je tehnički organizator Viroexpo d.o.o. Partner sajma su Hrvatske šume. Zemlja partner je Slovačka Republika, a Županija partner ovogodišnjeg sajma je Bjelovarsko-bilogorska županija.

(vpz.hr)