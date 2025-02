Dan nakon velikog finala showa The Voice Kids Hrvatska, Sara Zeba nastupila je na sajamskoj pozornici Viroexpa i oduševila publiku izvedbom pjesme You Raise Me Up. Virovitička publika dočekala ju je s velikom podrškom i gromoglasnim pljeskom, ponosna na njezin uspjeh u popularnom glazbenom natjecanju.

Nakon Sarinog nastupa, svoj talent pokazali su i polaznici Glazbene igraonice Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, koji su izveli raznovrstan program. Posebno su se istaknule autorske pjesme Karnevalska pjesma i Kaubojski slučaj, dok su stariji polaznici oduševili izvedbama na blok-flautama.

Glazbena večer završila je pobjedničkom pjesmom s Hrvatskog dječjeg festivala u Zagrebu, Maestro Din Don, a cijeli program pokazao je koliko mladih talenata ima Virovitica.

(icv.hr, žđl)