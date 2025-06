Biciklistička karavana “Put prijateljstva Vukovar – Ljubljana”, koju tradicionalno organizira Hrvatsko društvo iz Ljubljane, i ove će godine proći kroz Viroviticu. Karavanu su pokrenuli Hrvati koji žive u Sloveniji 2003. godine kako bi pokazali svoju povezanost s domovinom, a nadasve gradom herojem Vukovarom.

Voze u tri etape: prva je od Vukovara do Đurđevca, druga od Đurđevca do Samobora, a završna, treća, od Samobora do Ljubljane. Dolazak karavane u Viroviticu predviđen je u četvrtak, 19. lipnja, u 16:30 sati. Bicikliste će dočekati domaćini na Trgu kralja Tomislava, kod sata.

(virovitica.hr)