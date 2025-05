Među 32 ekipe iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Češke, Španjolske i Austrije na prestižnom Croatia Rescue Challengeu koje se 6. i 7. lipnja održava u Karlovcu, svoje mjesto po prvi put ima i JVP Virovitica.

Šest članova tima: Ivan Cmrečnjak, Ivan Majtanić, Filip Rajković, Matej Marčeta, zapovjednik Robert Teskera i Boris Tomšić kao rezervni član (u slučaju potrebe pokriva sve uloge) te medicinski dio ekipe, dr. Ivonne Ana Žilić, specijalizantica hitne medicine, pokazat će u 20 minuta znanje, spretnost i vještinu pomaganja u tehničkoj intervenciji s jednom unesrećenom osobom i dva vozila, što propisuju stroga međunarodna pravila natjecanja.

Zapovjednik JVP-a Robert Teskera kaže kako su ponosni na prilici za sudjelovanjem.

-Po prvi put naša postrojba, ali i uopće jedna postrojba iz naše županije, sudjeluje na elitnom vatrogasnom natjecanju Croatia Rescue Challenge. Ovo natjecanje osmišljeno je kao prilika za razmjenu iskustava s kolegama iz drugih krajeva, učenje novih tehnika i upoznavanje s inovativnim pristupima koje možemo primijeniti u stvarnim situacijama. Osim toga, kroz same pripreme i rad s opremom, dodatno se uvježbavamo i usvajamo nove vještine kako bismo na terenu bili što učinkovitiji– ističe.

SIGURNOST PRIJE SVEGA

Kako bi na natjecanje došli što spremniji, intezivirali su pripreme, pa se tim usavršava nakon svojih smjena, u slobodno vrijeme, u kojem nastoje djelovati što ujednačenije, brže i kvalitetnije u svim fazama intervencije, pazeći na protokole, uvjete, ali i sigurnost, koja je najvažnija.

-Posebnost ovog natjecanja je u tome što ekipe unaprijed ne znaju scenarij, pa vježbanjem nastojimo usavršiti se za razne situacije. Smješteni smo u izolaciju bez mobitela i bilo kakvih komunikacijskih sredstava kako bi se spriječilo da netko ranije dozna detalje scenarija na samom natjecanju.

Na teren izlazimo dakle suočeni sa situacijom koju nismo mogli predvidjeti. Od trenutka ulaska na stazu imamo 20 minuta u kojima moramo sigurno izbaviti unesrećenu osobu – objašnjava zapovjednik.

Njegov zamjenik Boris Tomšić kaže kako tijekom cijelog postupka tim pomno prati više sudaca; prate zapovjednika i njegovu komunikaciju s ekipom, rad s alatima, osiguranje mjesta nesreće te posebno rad medicinskog djelatnika.

Najveći naglasak stavlja se na sigurnost, kako unesrećene osobe, tako i samih vatrogasaca.

OCJENJUJU SE I NAJMANJI DETALJI

-Ako se uoči bilo kakva nesigurna radnja, suci odmah zaustavljaju vježbu i zahtijevaju promjenu pristupa. Sve se detaljno ocjenjuje; od međusobne komunikacije i rukovanja opremom, do načina ophođenja prema unesrećenoj osobi: upozorava li se na buku, pomicanje, moguću bol. Natjecanje je izuzetno zahtjevno, ali nam pruža priliku za usavršavanje i stjecanje dragocjenih znanja i vještina koje kasnije primjenjujemo u stvarnim intervencijama koje su također specifične i od nas traže ne samo iskustvo, nego ponekad i veliku kreativnost u pronalaženju rješenja i pružanje pomoći – dodaje.

Ove vježbe nisu samo simulacije: one su najbliže stvarnim intervencijama koje spašavaju živote. Podatci JVP-a Virovitica pokazuju kako od ukupnog broja intervencija na tehničke intervencije godišnje otpada oko 60 posto, među kojima su i one u prometu, često vrlo specifične i izazovne, u kojoj je svaka sekunda važna.

Zato na natjecanju scenariji prikazuju ozbiljne prometne nesreće u kojima vozila mogu biti nestabilna, prevrnuta ili prijetiti eksplozijom zbog oštećenih električnih instalacija, curenja goriva ili prisutnosti drugih zapaljivih tvari. Unesrećene osobe često su prignječene između sjedala i armature, s težim ozljedama, u položajima koji vatrogascima otežavaju pristup.

Postupak započinje stabilizacijom vozila, korištenjem klinova, podupirača i jastuka kako bi se onemogućilo svako pomicanje. Slijedi isključivanje akumulatora kako bi se spriječila mogućnost zapaljenja ili strujnog udara. Tek tada se pristupa spašavanju, uz pomoć hidrauličkog alata, popularno zvanih ‘škare’ i ‘razupora’, uklanjaju se vrata, krovište i dijelovi konstrukcije kako bi se došlo do unesrećenog. Svaki rez mora biti pažljivo planiran, brz, ali kontroliran.

NAGRADA UVJEŽBANOST I ISKUSTVO

-Uz tehnički dio, cijelo vrijeme prati se stanje unesrećenog, komunicira se s njim, ublažavaju mu se bolovi i priprema za predaju hitnoj pomoći. Sve to događa se pod budnim okom sudaca koji prate svaku riječ, pokret i odluku, od toga nose li se naočale/vizir prilikom razbijanja stakla do načina na koji komuniciramo s unesrećenom osobom. Greške nisu dopuštene jer u stvarnim situacijama one mogu značiti razliku između života i smrti – kaže zamjenik zapovjednika Tomšić.

Zapovjednik Robert Teskera zaključuje kako bi bilo odlično osvojiti pehar, no da će prava nagrada i to za svaku ekipu biti znanje, iskustvo i sigurnost koju će s natjecanja ponijeti kući.

-Na ovaj način učimo nove tehnike i stalno se usavršavamo. Često se dogodi da upravo ono što smo uvježbavali na ovakvim vježbama, od tehničkog spašavanja do komunikacije s unesrećenima, kasnije doslovno primijenimo na terenu. Time olakšavamo sebi posao, pomažemo medicinarima, ali najvažnije, povećavamo šansu da unesrećenoj osobi pomognemo na najbolji mogući način – ističe Teskera.

Na kraju, dodaje, cilj nije samo pokazati vještinu, već biti spreman. Jer kada dođe stvarna nesreća, nema prostora za pogreške. A zahvaljujući ovakvim izazovima, naši vatrogasci su svakim danom spremniji i bolji u onome što im je najvažnije: spašavanju života.

Podržimo ih željama da pokažu iskustvo i stručnost na natjecanju, a po mogućnosti, dođite ih i osobno bodriti u Karlovac 6. i 7. lipnja.

(icv.hr, mlo)