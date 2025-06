Virovitica će 5. i 6. lipnja postati mjesto gdje znanje i ljepota pisane riječi dolaze na kotačima – ugostivši 17. hrvatsku konferenciju o pokretnim knjižnicama i Festival bibliobusa pod nazivom „Pokretne knjižnice budućnosti – otvoreni put do korisnika“, u organizaciji Komisije za pokretne knjižnice u suradnji s Komisijom za narodne knjižnice HKD-a.

NAJVEĆE KNJIŽNIČARSKO DOGAĐANJE U VIROVITICI

Domaćin i suorganizator ove dvodnevne manifestacije je Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica, uz podršku grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, okupljajući knjižničare i njihove „putujuće knjižnice“ iz različitih, udaljenih krajeva Hrvatske, kao i okolnih zemalja, u cilju razmjene iskustava, stručnog usavršavanja bibliobusnih posada te promicanja dostupnosti knjižničnih usluga i kulture čitanja u svim dijelovima zemlje.

– Ovo je hrvatska konferencija s međunarodnim predznakom. Naime, u goste nam dolaze ne samo europski predstavnici, već i oni iz Sjedinjenih Američkih Država. Među njima će biti i kolege knjižničari iz Španjolske, Ukrajine, Bugarske, Mađarske, Srbije i Estonije, ali i Hrvatske. Preko 100 knjižničarki i knjižničara će posjetiti ovo događanje, koje se svake dvije godine održava u Hrvatskoj, a pretprošlo izdanje bilo je u Splitu. Virovitica se ovim domaćinstvom svrstava u red velikih gradova, uz bok službama koje su prilično starije od naše. Bibliobusna služba Virovitičko-podravske županije osnovana je 2023. godine i to je ujedno povod ovog domaćinstva, ove velike konferencije i festivala – najvećeg, najbrojnijeg i najvažnijeg knjižničarskog događanja u Virovitici ikada – govori Robert Fritz, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica.

Današnjoj konferenciji za medije i predstavljanju programa događanja nazočili su i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Virovitice Alen Bjelica i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport VPŽ Martina Bunić. Ovo dvodnevno okupljanje „putujućih knjižničara“ uključuje opsežan sadržaj, od stručnog dijela s izlaganjima, do Festivala bibliobusa kao javne manifestacije, značajne za promidžbu bibliobusa i kulture čitanja u cjelini.

OTVORENO ZA JAVNOST

Prvi dan, u četvrtak, 5. lipnja, u središtu Virovitice održat će se Festival te prvi dio konferencije, najavljuju organizatori. Ispred svakog od 17 bibliobusa bit će plakat s osnovnim podacima vozila. Judita Kralj, dječja književnica održat će dva predstavljanja, u 10 i 13 sati. U 11 sati će biti svečano otvorenje, uz Igraonicu GŠ Jan Vlašimsky i Dramskog studija Kazališta Virovitica, a najavljen je i dolazak ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek. Ovo će ujedno biti i prvi put da su na jednom mjestu prisutne baš sve službe RH.

Drugog dana, u petak, 6. lipnja, održat će se drugi dio konferencije, odnosno izlaganja sudionika te poster izlaganja.

Cilj konferencije i Festivala bibliobusa u Virovitici, ponavljaju organizatori, jest unapređenje i promocija pokretnih knjižnica. Skup će istaknuti važnost bibliobusa za dostupnost knjižničnih usluga, razvoj čitateljskih navika i cjeloživotno učenje, uz poticanje osnivanja novih službi u sredinama koje ih još nemaju, dodaju.

– Ovogodišnji naziv „Pokretne knjižnice budućnosti – otvoreni put do korisnika“ podsjeća nas da je pred nama vrijeme novih izazova, ali i prilika. Mnogi su istaknuli kako im dolazak bibliobusa znači mnogo više od samog pristupa knjigama – on im donosi osjećaj povezanosti, uvažavanja i prisutnosti. Za njih, bibliobus nije samo vozilo s policama, već znak da nisu zaboravljeni, da su uključeni u tokove znanja, kulture i pažnje zajednice. Upravo u tom svjetlu treba promatrati i nedavno objavljeni Program razvoja mreže pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, od 2023. do 2032., koji prvi put donosi okvir za planiranje, poticanje i održavanje bibliobusnih službi na nacionalnoj razini. Taj dokument nije konačan odgovor na sve potrebe, ali svakako predstavlja prekretnicu – znak da ova vrijedna djelatnost ulazi u novo razdoblje, s većom vidljivošću i podrškom – ističe Silvija Perić, viša knjižničarka i voditeljica Županijske matične razvojne službe za školske i narodne knjižnice.

POVEĆANJE STAJALIŠTA, KILOMETARA I BROJA KORISNIKA

Danas održana konferencija, kao i nadolazeći Festival, nose poseban značaj za virovitičku Knjižnicu jer prate osnivanje nove bibliobusne službe u Virovitičko-podravskoj županiji, čime se dodatno proširila mreža pokretnih knjižnica u Hrvatskoj.

Iznimno je važno pokriti čitavu Virovitičko-podravsku županiju knjižničnom mrežom i na taj način omogućiti ravnopravnost pristupa znanju, informacijama te kulturi svim žiteljima, poručuju knjižničari. Prema službenim podatcima u nešto više od godinu i pol dana rada, u tome su i uspjeli.

– Posao vođenja Bibliobusne službe VPŽ zahtjeva odgovornost i predanost u svakodnevnom radu kako bismo svim stanovnicima naše županije omogućili jednaku dostupnost knjige, posebice najmlađima i školarcima kojima knjižnica nije uvijek dostupna, a iznimno je važno od najranije dobi stvarati čitateljski identitet. Od trenutka kada smo krenuli na teren, u jesen 2023. godine, do danas, prošlo je više od godinu i pol dana te imamo 50 stajališta, a krenuli smo s njih 38. To pokazuje napredak i potrebu službe u zajednici. Mjesečno prijeđemo oko 1 500 kilometara, obilazimo cijelu županiju od istoka do zapada, od Nove Jošave do Kladara i susrećemo se s oko 1 100 korisnika. Redovito provodimo različite radionice i pričaonice za djecu, s ciljem osnaživanja njihovih kompetencija te razvijanja ljubavi prema knjizi. Cilj nam je kontinuirano provoditi različite aktivnosti kako bi unaprijedili naše knjižnične usluge i odgovorili na njihove potrebe – naglašava voditeljica Bibliobusne službe Virovitičko-podravske županije Elena Marošević.

Podsjetimo, danas u Hrvatskoj djeluje 16 bibliobusnih službi s ukupno 19 bibliobusnih vozila, u velikoj mjeri zahvaljujući sredstvima iz EU projekta „Čitanjem do uključivog društva“ Ministarstva kulture i medija RH, a potrebe za uslugama pokretnih knjižnica u našoj su zemlji svakim danom sve veće. Dođite u četvrtak u središte Virovitice i posjetite jednu od ovih zanimljivih knjižnica na kotačima!

(icv.hr, dj)