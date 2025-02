Uoči sutrašnje nacionalne javnozdravstvene akcije „Dan crvenih haljina“, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica večeras (četvrtak) je održano edukativno predavanje s ciljem podizanja svijesti o moždanom udaru u žena, njegovim specifičnostima, značaju prevencije kroz promjenu životnih navika te važnosti pravovremenog prepoznavanja znakova.

Organizaciju i ove godine potpisuje Zajednica žena HDZ-a “Katarina Zrinski” Virovitičko-podravske županije, čije su članice, kao i okupljeno mnoštvo, bile odjevene u crveno – kao poruka i poziv ženama da osluškuju vlastito tijelo, da prepoznaju opasnost i spriječe najgori scenarij.

Velik broj uzvanika, među kojima su bili saborska zastupnica Vesna Bedeković, župan virovitičko-podravski Igor Andrović, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac, predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Ivančica Fett-Škvarić, direktorica Turističke zajednice grada Virovitice Tamara Štefanec, ravnatelj Opće bolnice Virovitica Dinko Blažević, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz te ostale članice „Katarina“, pozdravila je predsjednica Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ Virovitičko-podravske županije Sanja Kirin.

– Iznimno mi je drago što smo se danas okupili u ovolikom broju i što je velika većina vas obukla crveno jer je upravo crvena haljina simbol žene, a crvena boja simbol zdravlja, života, krvi, ali i upozorenja. Upozorenje je usmjereno upravo na moždani udar koji se puno češće događa kod žena nego kod muškaraca, stoga ovom kampanjom želimo potaknuti sve žene da brinu o svom zdravlju, prvenstveno o zdravlju srca i krvnih živa. Znamo da se prevencijom i zdravim načinom života ova bolest može značajno suzbiti i prevenirati, izuzetno je važno na to neprestano podsjećati – uvodno je ustvrdila Kirin.

Saborska zastupnica Vesna Bedeković naglasila je važnost podržavanja žena u vođenju brige o vlastitom zdravlju, usred stresne svakodnevice, pozdravivši ovakve akcije i inicijative.

– Zaista je izuzetno bitno osvijestiti sve specifičnosti moždanog udara kod žena, osvijestiti sve simptome, ali jednako tako, osvijestiti i potrebu preventive. Nije bez razloga simbol ove javnozdravstvene akcije crvena haljina, kao univerzalna slika žene i moram priznati da vas je divno vidjeti sve u crvenom – Bedeković je pozdravila okupljene, zahvalivši stručnjacima na večerašnjim edukativnim predavanjima, kao i Zajednici žena HDZ-a “Katarina Zrinski” na organizaciji tribine.

Da organizacija upravo ovakvih tribina pomaže svima da se zapitamo koliko pažnje posvećujemo brizi o vlastitom zdravlju i čujemo neke korisne informacije, a naposljetku budemo i nešto mudriji, nada se i župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– Crvene haljine jesu simbol kardiovaskularnih bolesti, ali danas nismo ovdje da slavimo simbole i boju, već da govorimo o zdravlju, o svijesti i o borbi za život. Nadam se da ćemo se svi zajedno što bolje educirati i preventivno djelovati na naše zdravlje, stoga vam zahvaljujem na ovoj hvalevrijednoj inicijativi – rekao je Andrović.

Uz edukaciju, preventivu i ovakvu inicijativu, iznimno je važna i prehrana, naglasio je virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

– Mi u Hrvatskoj, nažalost, još uvijek nemamo takozvanu „kulturu hrane“, na koju gledamo kao nešto što je došlo izvana. Mislimo da je riječ o nekakvim novim trendovima, dok u stvarnosti ne pazimo dovoljno na vlastito zdravlje. Posebice kada dođete u određene godine, tijelo vas polako izdaje, a metabolizam je sve sporiji. Upravo tada trebamo paziti što unosimo u sebe, a da nisu nepotrebne kalorije – osvrnuo se Kirin.

Sve okupljene pozdravio je i ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz, pozdravivši svaku inicijativu očuvanja onog najvrjednijeg što čovjek ima – zdravlja.

– U knjižnici volimo misliti da svakodnevno doprinosimo mentalnom zdravlju ljudi, vjerujući da poticanje čitanja, kroz biblioterapijske efekte, može djelovati antistresno. Liječimo li time uzroke ili posljedice neke bolesti, ne znamo, ali vjerujemo kako je i najmanji korak za poboljšanje vlastitog mentalnog i fizičkog zdravlja uvijek dobrodošao – istaknuo je Fritz.

ZAŠTO BAŠ POGAĐA ŽENE?

Podsjetimo, ova inicijativa pokrenuta u Sjedinjenim Američkim Državama 2004. godine, danas je međunarodna kampanja posvećena prevenciji, dijagnostici i kontroli kardiovaskularnih bolesti, između ostalog i bolesti krvnih žila srca i mozga kod ženske populacije.

Dejan Radaković, dr. med., spec. neurolog održao je edukativno predavanje u kojemu je ponovo šokirao publiku poražavajućim brojkama moždanog udara. No, iako je moždani udar drugi vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj i prvi uzrok invaliditeta, „dobra vijest“ je ta da neke od glavnih faktora rizika koji dovode do moždanog udara možemo otkloniti, odnosno na njih utjecati, objašnjava Radaković.

– U tu skupinu svakako ulaze povišeni krvni tlak, hipertenzija, masnoća u krvi, kolesterol i trigliceridi. Isto tako, možemo utjecati na regulaciju šećerne bolesti, odnosno dijabetesa, na adekvatno pridržavanje higijene spavanja, na prekomjernu tjelesnu masu, na razinu pravovremene i adekvatne fizičke aktivnosti te donekle na stres. To su neka težišta na kojima radimo i poremećaji koji mogu dovesti do moždanog udara – nabrojio je Radaković.

Kako „Dan crvenih haljina“ svoju pažnju usmjerava na nježniji spol, upitali smo ovog neurologa po čemu je moždani udar specifičan upravo kod žena, odnosno – zašto su baš žene te koje ovaj drugi vodeći „ubojica“ u Hrvatskoj u tolikoj mjeri zahvaća?

– Postoje nekakva razmišljanja da se ponajviše radi o hormonalnom disbalansu, kao i o tome da žene u pravilu žive duže. No, stavljajući sve na stranu, većina faktora rizika na koje možemo sami utjecati su zajednički i muškarcima i ženama – dodatno objašnjava neurolog, još jednom podsjetivši na akronim GROM koji pomaže što bržem otkrivanju moždanog udara; govor, kad kod osobe zamijetimo nagli poremećaj govorne funkcije; ruke, kad zamolimo osobu da digne ruke i primijetimo da padaju; oduzetost, dio tijela, recimo polovice lica; minute, koje su izuzetno bitne jer rana intervencija spašava živote i smanjuje invaliditet.

SLAVONCI – JEDITE VIŠE MEDITERANSKE KUHINJE!

Da je prehrana itekako povezana s moždanim udarom, na večerašnjoj tribini naglasila je i Ana Kovačević, magistra nutricionizma. Od velike upotrebe soli, transmasnih kiselina, zasićenih masnih kiselina pa sve do ostale masne hrane – sve su to faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i svih onih čimbenika koji mogu dovesti do pojave moždanog udara, govori ova stručnjakinja.

– Uvijek volim naglasiti da nije bitno samo što jedemo, već i način na koji je to pripravljeno. Uzalud je govoriti da je nešto dobro, ako se to ne uklapa u nečije prehrambene navike. Bolje su i pametnije postepene promjene, pa je tako dobro obogatiti svoj jelovnik voćem i povrćem, smanjiti upotrebu crvenog mesa, uvesti dan bez mesa… Pravilnom kombinacijom mahunarki i žitarica možemo napraviti vrlo ukusan obrok. Isto tako, važna je konzumacija nezasićenih masnih kiselina koje nalazimo u masnoj plavoj ribi, poput skuše ili ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Općenito, mediteranski način prehrane je blagotvoran za naše cjelokupno zdravlje, pa tako i za prevenciju moždanog udara – govori Kovačević.

Kada je riječ o načinu pripreme jela koji je poželjno izbjegavati, nemoguće je izostaviti – pohanje i prženje. Ipak, ova nutricionistica napominje kako uvijek postoje alternative.

– Pohati se može i u pećnici s manjom količinom ulja – i uopće nije loše kao što to ljudi možda misle, već jednostavno nisu probali. Općenito, najbolji načini pripreme hrane jesu svakako kuhanje, pirjanje ili na pari, time se najviše sačuvaju sastojci hrane koji blagotvorno utječu na naše zdravlje – zaključuje nutricionistica.

Na društvenim mrežama akciju će obilježavati hashtag #nosicrveno koji poziva sve da u petak, 7. veljače, odjenu nešto crveno i na taj način pruže podršku.

