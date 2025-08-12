U sklopu proslave Dana grada Virovitice i blagdana sv. Roka u srijedu, 13. kolovoza, održat će se svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice u okviru koje će se zaslužnim građanima, institucijama i udrugama uručiti javna gradska priznanja. Sjednica će se održati u Kazalištu Virovitica s početkom u 11,00 sati.

Istoga dana, u 08,30 sati, na Gradskom groblju u Virovitici, kod Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na heroje poginule za Domovinu.

(virovitica.hr)