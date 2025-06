U sklopu projekta “Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva”, pod okriljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske, izgrađena je nova zgrada Državnog arhiva u Virovitici, a koja je danas, 5. lipnja, otvorila svoja vrata.

Ovim činom simbolično se otvara novo poglavlje u radu ustanove koja s predanošću prikuplja, štiti, čuva i daje na korištenje dokumentaciju od trajne vrijednosti za razumijevanje povijesnog, kulturnog i upravnog razvoja Virovitičko-podravske županije.

Na svečanosti otvorenja, uz ravnateljicu Državnog arhiva u Virovitici Dijanu Cenger, nazočila je ministrica kulture i medija Republike Hrvatske dr. znanosti Nina Obuljen Koržinek, saborski zastupnik Josip Đakić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac sa suradnicima, ravnatelj matičnog državnog arhiva dr. znanosti Dinko Čutura, Berislav Androš (Sopje), Josip Vučemilović Jurić (Gradina), direktori i ravnatelji ustanova s područja županije, djelatnici Držanog arhiva i drugi.

Na početku prisutnima se obratila sama ravnateljica Državnog arhiva u Virovitici Dijana Cenger.

-Sam projekt započeo je 2021. godine dodjelom građevinskog zemljišta, a izgradnja zgrade krenula je 2023. godine. Radovi su trajali sve do prije otprilike dva mjeseca.Nova zgrada prostire se na 2200 četvornih metara, od čega 1500 četvornih metara čini arhivsko spremište. U njemu je sada moguće pohraniti oko 11 kilometara arhivskog gradiva na papiru, što je znatno veći kapacitet u odnosu na stari arhiv. U Državnom arhivu u Virovitici čuva se arhivsko gradivo s područja Virovitičko-podravske županije. To uključuje dokumentaciju nastalu radom pravosudnih tijela, tijela državne i lokalne uprave, gospodarskih subjekata, udruga, zdravstvenih i obrazovnih ustanova – dakle, svih pravnih osoba s našeg područja. Važnost tog gradiva je velika jer ono predstavlja pisanu kulturnu baštinu trajne vrijednosti, koja služi ne samo znanstvenicima i istraživačima, nego i građanima kojima je potrebna dokumentacija za svakodnevne potrebe – rekla je Dijana te je važno istaknuti kako je nova zgrada opremljena suvremenim sustavima zaštite – od sustava vatrodojave i protuprovale do posebnog sustava gašenja požara plinom IG100, koji koristi dušik.

Gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin osvrnuo se na put razvoja infrastrukture grada, istaknuvši važnost zajedničkog rada.

-U ovom gradu dugo se govorilo kako smo “grad kulture”, ali bez konkretne infrastrukture koja bi to i dokazala. Imali smo neobnovljeni dvorac, muzej, knjižnicu… ali upravo tada, kad je sve izgledalo teško, odlučili smo pokrenuti stvari. Danas imamo najbolji muzej, suvremeno opremljenu knjižnicu, obnovljeni dvorac koji je srce grada i na kraju – došao je red na Državni arhiv. Zgrada koja je nekoć bila dječji vrtić, pa vraćena starim vlasnicima, danas više nije upotrebljiva u tu svrhu. Shvatili smo da moramo krenuti ispočetka i pronaći novi dom za arhiv. Državni arhiv nije samo prostor za pohranu dokumenata. On je i prostor za znanstvene skupove, za prikupljanje i čuvanje kolektivne memorije, za dokumentiranje Domovinskog rata, za očuvanje baštine ovog kraja. Zahvaljujući suradnji Grada, Županije i države, uz potporu europskih fondova, danas imamo novu zgradu arhiva. Zahvaljujem svima koji su pomogli da napravimo ovako veliku i važnu stvar za naš grad, za našu županiju – rekao je gradonačelnik Kirin.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović istaknuo je važnost ovog projekta za lokalnu zajednicu i očuvanje povijesne baštine.

-Veseli me što smo danas ovdje, na otvorenju novog Državnog arhiva u Virovitici. Ovo je drugi otvoreni arhiv, dok ih se šest gradi diljem Hrvatske, a financiraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ovdje, u Virovitici, riječ je o projektu od velikog značaja, a posebno je važno što će se na jednom mjestu objediniti sva arhivska građa svih ustanova s područja županije do 1990. godine. Time će svi koji se bave istraživanjem povijesti imati bolji i lakši pristup vrijednom, kvalitetnom i dostupnom istraživačkom materijalu. Znamo da je Državni arhiv do sada djelovao u neadekvatnim uvjetima. Otvorenjem ove suvremene zgrade osigurani su znatno kvalitetniji prostorni i tehnički uvjeti – prostor u kojem se čuvaju povijest, identitet i temeljne vrijednosti naše županije, kao i sjećanje na generacije koje su je gradile i ostavile nam ovu bogatu baštinu – rekao je župan.

Ministrica kulture i medija Republike Hrvatske dr. znanosti Nina Obuljen Koržinek je istaknula kako je ovo drugi novootvoreni arhiv u Hrvatskoj te kako je važno ulagati u arhivsku infrastrukturu.

-Jedan je ovo od osam arhiva koje gradimo sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali i jedan od dvanaest arhiva koji se, u našem mandatu, ili obnavljaju ili potpuno iznova grade, od ukupno devetnaest državnih arhiva u Hrvatskoj. Kada sam započela mandat, imali smo oko 160 kilometara dužnih prostora za pohranu gradiva u arhivima, a na kraju ovog investicijskog ciklusa imat ćemo dodatnih 80 kilometara. Dakle, kapaciteti će se povećati za trećinu. Danas smo ovdje u Virovitici, gradu koji je zaista trebao novi arhiv jer dosad nije imao uvjete za sustavno prikupljanje gradiva. Ovo je prvi potpuno energetski neutralni arhiv, gotovo u potpunosti samodostatna zgrada, s dovoljno prostora za dugoročno rješavanje svih potreba ove županije, odnosno područja koje pokriva ovaj državni arhiv. Posebno me veseli što je nakon Pazina, koji je bio prvi projekt iz ove MPO investicije, ovo drugi završen arhiv, a uskoro nas očekuju i otvorenja arhiva u Šibeniku, Gospiću, Varaždinu, Požegi i Osijeku. Sveukupno uložit će se oko 30 milijuna eura, a u idućih godinu dana očekuje nas doista velik iskorak za arhivsku službu Republike Hrvatske – rekla je ministrica.

Arhiv se prostire na ukupno 2.200 četvornih metara, od čega je čak 1.600 rezervirano za arhivsko spremište. U novom arhivu svoje će mjesto pronaći 11 kilometara arhivske dokumentacije s područja cijele Virovitičko-podravske županije. Izgradnja arhiva financirana je sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost, a vrijednost radova iznosi oko 4,4 milijuna eura. Radove su izvodile tvrtke Prajo beton i Pro-Lim.

Jedna od ključnih funkcija novog Državnog arhiva u Virovitici bit će premještanje sve arhivske građe i dokumentacije svih ustanova s područja Virovitičko-podravske županije do 1990. godine. Ovim potezom, omogućava se centralizacija važnih povijesnih spisa na jednom mjestu, olakšavajući pristup istraživačima, povjesničarima i javnosti.

Na kraju svečanosti, gvardijan Župe sv. Roka u Virovitici fra Ivica Jagodić blagoslovio je novu zgradu Državnog arhiva, a svečanost su svojim glazbenim programom uveličali učenici Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.

(icv.hr, ib)