Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica, za sutra, 24. lipnja, najavila je radove tijekom kojih će dio korisnika biti bez struje.

Planirani radovi na elektroenergetskoj mreži odvijat će se na području grada Virovitice, točnije u prigradskim naseljima Milanovcu i Svetom Đurađu.

Od 9 do 11 sati bez struje će biti u Svetom Đurađu, u Mlinskoj ulici od k.br. 8 do 152 te 11 do 65, kao i u Ulici svetog Križa 17.

Od 12 do 24 sati bez struje će ostati u Ulici svetog Trojstva II odvojak u Milanovcu.

– Nakon završetka radova, električna energija bit će ponovno uključena. Molimo potrošače za razumijevanje – poručuju iz HEP-a.

(icv.hr)