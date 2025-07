Jeste li znali da se u Virovitici nalazi jedini muzej malih vlakova u Hrvatskoj – i prema riječima voditelja Gorana Denca – jedini takav na cijelom Balkanu? Smješten na virovitičkom Željezničkom kolodvoru, ovaj nagrađivani postav s više od 4.000 modela vlakova, tramvaja, autobusa i drugih vozila oduševljava i djecu i odrasle, istovremeno čuvajući bogatu željezničku povijest i tradiciju.

Grad Virovitica prepoznao je turistički i edukativni potencijal ove izložbe te podržava projekt kroz zakup prostora i pokrivanje režijskih troškova.

– Svakog tjedna dolaze tri do četiri grupe djece. Najviše posjetitelja stiže iz okolnih gradova – od Varaždina do Osijeka. Organiziramo radionice, igre s modelima i simbolično “polaganje” za strojovođu. Ono što ovu izložbu čini još atraktivnijom jest to što se svim modelima može upravljati pomoću tableta ili pametnog telefona. Modeli su digitalni sa zvukom i dimom – ističe voditelj Goran Denac.

Kolekcija je s nekadašnjih 3.500 eksponata narasla na više od 4.000, s naglaskom na ekskluzivne i ručno izrađene modele.

– Primjerice, model legendarne “Švabice” u omjeru 1:22 jedinstven je u Hrvatskoj, a vagoni Podravke, prava rijetkost u svjetskim razmjerima, imaju svoj dom upravo – ovdje. Unikat je i Diesel plava lokomotiva u mjerilu 1:22,5 koja vuče vagone Podravke – dodaje Denac.

Sve modele dostupne na tržištu možete vidjeti u muzeju, dok one koji se ne mogu kupiti, Denac i njegov vrijedni tim izrađuju ručno – u što se osobno uvjerio i gradonačelnik Ivica Kirin tijekom svog posjeta.

Izložba je otvorena subotom i nedjeljom od 17 do 19 sati, a za dolazak tijekom tjedna dovoljno je najaviti se dan ranije. Kako kaže voditelj, „dobronamjernim gostima otvaramo i u ponoć“.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

(virovitica.hr)